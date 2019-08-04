Vedat Ekinci dosyasına da gizlilik kararı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde askerler tarafından açılan ateş sonucu vefat eden Vedat Ekinci’nin (14) ölümüne ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

Dosyayı Özgürlük için Hukukçular Derneği adına takip eden Avukat Ramazan Kurt, savcılığın şüpheli askerlerin ifadesine henüz başvurmadığını belirtti. Bianet’e konuşan Avukat Kurt şunları söyledi; “Vedat Ekinci adlı çocuğun cenazesi olayın ardından helikopter ile Hakkari Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Burada otopsisi yapıldıktan sonra tekrar helikopter ile köyüne götürülüyor ve aynı gece defnediliyor. Güvenlik gerekçesi bahane edilerek olay yeri incelemesi yapılmıyor. Olayın failleri olan askerlerin sorgusu yine askeri kurum tarafından yapılıyor. Bu hukuka aykırı bir durum, şayet bir olayda eğer fail polisse sorgusu polisler tarafından yapılamaz, askerse asker tarafından yapılamaz. Ayrıca savcılıktan, olayın aydınlanmasını sağlayacak en önemli delil olan mermi çekirdeğinin kayıp olduğunu öğrendik. Savcılık dosyaya gizlilik kararı ve de basın yasağı getirdi. Şu an ön otopsi raporuna ve dosyanın detaylarına dair bilgi edinemiyoruz. İfadelerin pazartesi alınacağı belirtildi.”