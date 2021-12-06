Veriler kampanya fiyatlarıyla oluşturuldu

DW Türkçe yazarı Banu Güven TÜİK’in enflasyonu manipüle ettiği iddialarını, eski TÜİK başkanı, DEVA Partili Birol Aydemir ile konuşarak yazdı.

Aydemir, Güven’e şunları söyledi: “Korkusuz’da Ahmet Takan yazmıştı. “TÜİK enflasyon verilerini internetten düşük fiyatlı ürünler seçerek oluşturuyor” diye. Bu iddiaya göre, “TÜİK’e Google’dan en düşük fiyatı bulun, neyse onu veri olarak girin” diyorlar. Oysa TÜİK olarak, hangi iş yerinde, hangi malların fiyatlarını toplayacağınızı belirlersiniz, o gruplar değişmez. Hep aynı işyerlerinde, hep aynı ürünün fiyatlarını toplarsınız. Yolun yarısında BİM ve Şok’tan fiyat toplamaya başladılar. Veri toplamaya gitmeden buralara telefon edip “Fiyatları indirin” dediler. Buna itiraz eden 10 bölge müdürü bir gecede değişti.”

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