Vicdanları yaraladı

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun darp edilerek gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasına tepki gösteren sokaktaki yurttaşlar, yaşananların vicdanları yaraladığını belirtti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında kesinleşmiş yargı cezası nedeniyle vekilliği düşürüldükten sonra önceki gün evine yapılan baskın sırasında darp edilerek gözaltına alındı. Darp sonrası fenalaşan Gergerlioğlu, kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde anjiyo olduktan sonra henüz yoğun bakım ünitesindeyken Sincan 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. Yaşananlar kamuoyunun tepkisine neden oldu. Van’daki vatandaşlar, yaşananları “hukuksuzluk ve zulüm” olarak değerlendirdi. Gergerlioğlu’na yapılanların hukuksuzluk olduğunu belirten Yusuf Filiz, söz konusu durumun üzüntü verici olduğunu kaydetti. MA’nın haberine göre, hukuk ve adaletin herkes için olması gerektiğini vurgulayan Filiz, “Ancak son dönemlerde bu tür olayları yaşıyoruz. Gergerlioğlu, zamanında ‘başörtülü bacımı okula almıyorlar’ diyenlerin yanında mücadele etmiş bir insandı. Şimdi bu şekilde gözaltına alınması kamuoyu vicdanını yaraladı” dedi.

Ülkeyi hukuk ve adalet ayakta tutar

Gergerlioğlu’na yapılanlara “vicdan ve adalet yok” şeklinde tepki gösteren Vahap Kılıçoğulları, on binlerce kişinin oyunu almış bir seçilmişin bir sosyal medya paylaşımı sebebiyle tutuklanmasının adaletsizlik olduğunu vurguladı. “Bu durumu AKP’li bir milletvekili yaşamış olsaydı yer yerinden oynardı” diyen Kılıçoğlu, “Bir ülkenin ayakta durması için gerekli olan tek şey hukuk ve adalettir” diye konuştu. Seçilmiş birisinin tutuklanması ve darp edilerek gözaltına alınmasının zulüm olduğunu söyleyen Nihat Türkan, “Hangi parti olursa olsun bu durum kabul edilemez. Eğer bir suçu varsa bunu adalet ve hukukla yapmaları gerekiyor. Bir suçu yok. Bir paylaşımdan dolayı bu kadar hakaret edilmesi doğru değil. Diğer milletvekillerinin o kadar yolsuzluğu ve suçu varken onlara bir şey yapılmıyor. Neden Gergerlioğlu’na bunlar yapılıyor?” diye sordu.