"Virüs insanlığımızı hatırlattı"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, virüsün önceliklerimizi hatırlattığını belirterek, “Her şeyin ailemiz, dostlarımız, insan olmak, birbirimizle iletişim kurmak ve saygı duymak olduğunun farkına vardık” dedi.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, yaptığı basın açıklamasında koronavirüs salgınını yorumladı. Joachim Löw, “İnsanların davranışları sonrası doğa bir cevap veriyor. Son yıllardaki hareketlerimiz cevapsız kalamazdı. Tek odak noktamız para, aç gözlülük, daha fazla güç ve daha fazla karlılıktı. Trajik bir biçimde gerçeklerin doğal felaketler ve kıtlıklar olduğunun farkına vardık” ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının önceliklerimiz hatırlattığını belirten Löw, “Başımıza, herkesi etkileyen bir olay geldi. Her şeyin ailemiz, dostlarımız, insan olmak, birbirimizle iletişim kurmak ve saygı duymak olduğunun farkına vardık. Bunlar, her zaman birinci sıraya koymamız gereken şeylerdir aslında” dedi.

Önce sağlık ve güvenlik

Löw, koronavirüs salgını sonrası toplumların önceliklerini değiştirmesi gerektiğini hatırlatarak, “Herhangi birine, koronavirüs salgını boyunca yönetimle ilgili neler hissettiğini sorun. Şunu hissedeceksiniz, artık daha fazla iletişim olmalı. Bence, ülke yönetimleri artık daha doğru bir yöne gitmek zorunda. Artık, dünyamız için daha fazla popülizme gerek yok” sözleriyle konuşmasını sürdürdü. EURO 2020’nin ertelenmesiyle ilgili de konuşan Alman teknik adam, “Tamamen doğru bir karar. İnsanları sağlığı ve güvenliği, birinci önceliktir. Diğer her şeyi şimdilik bir kenara bırakmamız gerekiyor” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.