"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Vize dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

20 Kasım 2019, Çarşamba 20:09
Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan, vize danışmanlık şirketi adı altında, aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, vize danışmanlık şirketi adı altında dolandırıcılık yapan 37 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda suçta kullanıldığı tespit edilen dijital materyaller, mağdurlara ait kişisel verilerin bulunduğu çok sayıda evrak ile dokümana el konuldu.

Dolandırılanlar arasında tanınmış kişiler de var

Şüphelilerin vize danışmanlık şirketi adıyla çok sayıda şirket açtıkları ve internet üzerinden verdikleri reklamlarla, uluslararası çalışan, konsolosluk ve elçiliklerle irtibatlı yasal firma izlenimi vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Dolandırılanlar arasında tanınmış kişilerin de olduğu belirlendi.

Şirketlerin gerçek sahipleri gizlenmeye çalışıldı

Şüphelilerin, kurdukları şirketi arama motorlarında üst sıralarda göstermek için günlük 500 ila 20 bin lira reklam ücreti ödedikleri öğrenildi.

Ayrıca şirketlerin bazılarının, düşük gelirli kimseler üzerine açılarak, gerçek sahiplerinin gizlenmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin ve şirketlerin banka hesabını inceledikten sonra suçtan kaynaklı 10 milyon lira kazanç sağlandığını belirledi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 11 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 76
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampını hedef aldı

    İçişleri Bakanlığı: Şehitlerin cenazesini kaçıran terörist yakalandı

    ÇŞB'den 'siyanür' adımı

    IŞİD yeniden örgütleniyor

    Merkez Bankası vergi rekortmeni

    Suriye iç savaşında ölen çocuk sayısı 29 bini geçti

    Lavrov: Türkiye yeni bir operasyon olmayacağı konusunda garanti verdi

    Ruhani: Tarihi sınavdan başımız dik çıktık

    Tekirdağ'da bir vatandaşın tarlasında doğalgaz bulundu

    HDP Gaziantep İl Başkanı tutuklandı

    Erdoğan: Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

    Ankara'nın ilçe belediyelerinin 2020 bütçeleri açıklandı

    'İran'da protestolarda 100'ü aşkın kişi öldü'

    '8 günde 15 yabancı terörist ülkelerine gönderildi'

    Kanada'da öğretmenler dini sembol yasağına karşı çıktı

    Abdülmuhsin al-Konavi ağabey vefat etti

    İsrail Suriye'ye saldırdı

    İşgale Trump desteğine tepki yağıyor

    7.2 milyon çocuk hürriyete hasret

    Arındırma politikasıymış

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı çökerken demokratik siyaset
    Ahmet BATTAL

    Örgüt ve Terör Örgütü farkı meselesi -1
    Genel

    Dualarla yad ediyoruz... Ömürlerini Risale-i Nur’a verdiler
    Genel

    Arındırma politikasıymış
    Mustafa ORAL

    Varsın dünya onların olsun
    Faruk ÇAKIR

    Yeneroğlu’nun açıklamaları
    Genel

    Baskılar yıldırmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Duâmız olmazsa ne değerimiz var?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lider ölür gider; misyon sürer gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.