WhatsApp’a geçici tedbir karar

Rekabet Kurumu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması yönünde geçici durdurma kararı aldı.

4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrasına dayandırılan ve oy birliğiyle alınan karara göre Facebook’un bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerekecek. Facebook, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerine itirazda bulunabilecek. Rekabet Kurumu, “İlgili teşebbüs tarafından yayımlanan bilgilendirme metni çerçevesinde, söz konusu uygulamanın rekabet hukuku bakımından sömürücü ve dışlayıcı birtakım etkilere neden olabileceğinin görüldüğünü” belirtti.

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