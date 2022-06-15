Ya hukuk ya zulüm

DEVA Partisi tarafından hazırlanan ‘Adil Yargı Eylem Planı’, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Planda; “Ya gerçek bir hukuk devleti olacağız ya da hep beraber zulme hapsolacağız” ifadeleri yer aldı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin onuncu eylem planını açıklarken, “Adil bir yargı için en önemli değişiklik iktidar değişikliği olacak. Bugüne dek 9 ayrı alanda eylem planı açıkladık. Bugün de ‘10 numara’ bir eylem planıyla karşınızdayız. Bizim her alandaki eylem planlarımızın başarıyla uygulanmasının olmazsa olmaz koşulu, Türkiye’nin sağlam bir hukuk zeminine kavuşmasıdır” dedi. YENEROĞLU: BEKA MESELESİ ZULMÜN KENDİSİDİR Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu anlattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın “Radikal adımlar atılmalı” sözlerine dikkat çeken Yeneroğlu, “Ya gerçek bir hukuk devleti olacağız ya da hep beraber zulme hapsolacağız. İbn Haldun’u hatırlayalım. O büyük düşünürün Mukaddime’de dediği gibi; insanlara haklarının verilmemesi ve hakların ihlal edilmesi bir zulümdür. Zulüm, yani insan haklarının ihlal edilmesi, toplumun ve medeniyetin harap olmasına ve ne yazık ki bir süre sonra devletin çökmesine neden olur. Beka meselesi, aslında zulmün kendisidir. Zulüm beka meselesidir.” Ankara - Fatih Karagöz

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