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24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yandaşa Devlet fonu: İktidar meydasına tasarruf tedbiri yok

24 Temmuz 2021, Cumartesi 00:01
MEDYA OMBUDSMANI FARUK BİLDİRİCİ, “TASARRUF GENELGESİ KAMU İLANLARINI YASAKLADI, AMA İKTİDAR MEDYASINA GENELGE İŞLEMEDİ. DEVLET KURUMLARI İLAN DESTEĞİNİ DEVAM ETTİRDİ” DEDİ.

YANDAŞA ÖRTÜLÜ VE AÇIK DESTEK

KAMUDA Tasarruf Genelgesi’nin yayınlanmasının ardından iktidar yanlısı gazetelere kamu kurumlarının ilan akışında önemli bir değişiklik olmadığını belirten Bildirici, “Siyasî iktidarın bu gazetelere örtülü ve açık desteği aynen devam ediyor” dedi.

15 TEMMUZ EKLERİ DESTEĞE GÖSTERGE 

Faruk Bildirici, 15 Temmuz’da, 2016’daki darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle yandaş medyanın yayınladığı eklerdeki, kamu ilanlarının iktidar medyasına verilen maddî desteğin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

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Yandaşa devlet fonu

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, tasarruf genelgesine rağmen iktidar medyasına yoğun ilÂn desteğinin sürdüğünü ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı’nca yayınlanan kamuda tasarruf tedbirleri genelgesinin ardından iktidar yanlısı gazetelere kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ilân-reklâm akışını inceleyen medya ombudsmanı Faruk Bildirici, “İktidar medyasına genelge işlemedi” dedi. Bildirici, ‘Tasarruf genelgesi, gazete alımı ve reklam yasağı günlerinde fon tartışması’ başlıklı yazısında, “Tasarruf genelgesi kamu ilanlarını yasakladı, ama iktidar medyasına genelge işlemedi. 15 Temmuz’da 2016’daki darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayımlanan ekler, iktidar medyasına verilen maddî desteğin en önemli göstergesi oldu. Bu eklerde sayfa sayfa ilan ve reklam yayımlandı” yorumunu yaptı.

Nasıl ayakta kalacaklar?

Bildirici, “Bu tablodan da görüleceği gibi, tasarruf genelgesinin yayımlanmasının ardından yaygın gazetelerin toplam tirajı azalmadığı gibi az da olsa artmış. Gazetelerin çoğu tirajını korurken Türkiye, Cumhuriyet, BirGün ve Türkgün’ün tirajlarında düşüş olmuş. Sözcü, Hürriyet, Takvim, Posta, Akşam, Korkusuz, Yeni Asır, Fanatik, Fotomaç ve Şok gazetelerinin ise günlük satış sayıları yükselmiş. Şaşırtıcı, ama Diriliş Postası’nda yaklaşık 50 binlik artış görünüyor” dedi. “Basın İlân Kurumu’nun resmî ilan kesme cezaları, sulh ceza hâkimliklerinin erişim engellemeleri ve üstü örtülü ilân/reklâm ambargoları ile gelir kaynakları cendereye sokulan bağımsız ve eleştirel medyanın bir de bu yolla tehdit altına alındığını söyleyen Bildirici, “Koşullarda iktidara sırtını dayamayan, bağımsız ve eleştirel gazetecilik yapmak isteyenler nasıl ayakta kalabilir?” sorusunu sordu.

Sayfa sayfa ilan yayınladılar

https://farukbildirici.com’da yayınlanan yazısında “15 Temmuz’da 2016’daki darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayımlanan ekler, iktidar medyasına verilen maddi desteğin en önemli göstergesi oldu” diyen Bildirici, şu şekilde devam etti: “Bu eklerde sayfa sayfa ilan ve reklam yayımlandı. En fazla ilan ve reklamı alan Sabah gazetesiydi. Sabah’ın “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” özel eki toplam 45 sayfaydı, 25 sayfası ilân ve reklâmlara ayrılmıştı. Yeni Asır’ın 25 sayfalık 15 Temmuz ekinin 14, Akşam Gazetesi’nin 19 sayfalık 15 Temmuz ekinin 9, Takvim’in 19 sayfalık 15 Temmuz ekinin 11, Hürriyet’in 17 sayfalık 15 Temmuz ekinin 7 ve Posta’nın 14 sayfalık ekinin 7 sayfası tamamen ilân ve reklâmlarla kaplıydı.”

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Medya hürriyeti hedef alınıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır’’ dedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, fon gazeteciliğine yönelik tartışmanın asıl hedefinin medya özgürlüğü olmasından endişe duyuyor. Önderoğlu, ‘‘Türkiye’de araştırarak eleştiren veya kamuoyunu bilgilendiren medya bu kadar zayıf ve zayıflatılmışken, Medyascope TV’yi damgalar ve hedef gösterir nitelikteki yayını büyük bir sorumsuzluk olarak görüyorum. Bunun zararı medya özgürlüğünedir’’ dedi. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, eleştirel medya üzerindeki baskısını uzun zamandır daha fazla arttırmak isteyen iktidarın ‘‘daha da önce ısıtıp ısıtıp gündem getirdiği beşinci kol’’ söylemine bir kez daha sarıldığını söyledi.

Isıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor

VOA Türkçe’nin haberine göre Eren, ‘‘İktidar medyası etkisiz, o yüzden de ‘5. kol faaliyeti’ söylemi, temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor’’ dedi. Vakfın resmi internet sayfasında hangi kuruma ne miktarda fon verildiği net şekilde her sene açıklanmasına rağmen bu kurumların bir anda gündeme getirildiği görüşünü paylaşan gazeteci Nevşin Mengü, “en büyük fonu devletin aldığını, her bakanlığın Avrupa Birliği’nden fon aldığını” söyleyerek bazı yayıncıların kriminalize edilmesine tepki gösterdi. “Reklâm vetoları” nedeniyle hükümet yanlısı olmayan kurumların gelir bulmakta zorlandığının altını çizen Kadri Gürsel de bu tür bir olayın neden şu anda gündeme taşındığının sorgulanması gerektiğini vurguluyor.

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