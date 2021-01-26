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26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Yardım kampanyası başlatıldı: İdlib'deki siviller acil yardım bekliyor!

26 Ocak 2021, Salı 15:45
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında ve çadır kentlerde yaklaşık 2 yıldır zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sivillere destek için "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Mardin'de hizmet veren 54 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Ahmet Ceylan, İdlib'de 2011 yılından bu yana yaşanan hadiseler nedeniyle bölgedeki insanların ağır şartlarda yaşamlarını devam ettirdiğini söyledi.

 

İdlib'deki insanlık dramına bir nebze de olsa pansuman olmak için yardım kampanyasını düzenlediklerini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Halkımızı, milletimizi, iyiliksever insanlarımızı bu acının dindirilmesi için el uzatmaya davet ediyoruz. En çok un, gıda, battaniye, günlük yemek ve briket ev ihtiyaçları var. Tüm Mardinli vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Toplayacağımız yardımları Türk Kızılay, Diyanet Vakfı ve İHH üzerinden AFAD Koordinasyon ekipleriyle İdlib'e ulaştıracağız."

Yapılacak yardımların birinci el olması için özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ceylan, giysi, kuru gıda, battaniye gibi malzemelerin toplama merkezlerine bırakılmasını istedi.

AA

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