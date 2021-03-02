Adalet Bakanlığı’nın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Türkiye’nin önde gelen ceza hukukçularından Köksal Bayraktar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin müvekkili hakkında verdiği ve bağlayıcı olan kararların ulusal mahkemeler tarafından uygulanmamasının eylem planı hakkında iyimser olmasını engellediğini söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Bayraktar, ‘‘Gerçekten yargı bağımsız bırakılmalı. Bana göre; insan haklarına bağlılık, insan haklarında yeni hamleler, bunlar güzel şeyler, ama devamı gelmedikçe yani somutlaşmadıkça bunların önemi yok. Eğer ki Türkiye’de bugün bir kişi –Osman Kavala-, bir takım deliller olmaksızın dört yıla yakın bir süre tutuklu kalabiliyorsa ve aynı konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararları da varsa burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘ne aykırılık vardır. Dolayısıyla siz siyasi alanda ‘bunları yapacağız’ demişsiniz, ama önemi yoktur.’’ dedi.

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Erdoğan eylem planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı.

Plan, 9 amaç 50 hedef 393 faaliyeti içeren bir belgeyi ortaya çıkarıyor. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere bu paketi hazırladıklarını söyleyen Erdoğan, “Bu zaman dilimine ilişkin takvim 2 hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi. Paket, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi gibi konuları ihtiva edriyor.