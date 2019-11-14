AHMET ALTAN’IN TEKRAR TUTUKLANMASI, MECLİSTEN YENİ GEÇEN YARGI REFORMU PAKETİNE DE GÖLGE DÜŞÜRDÜ.

Avukata değil, medyaya

Altan’ın, tekrar tutuklama kararının kendisine tebliğ edilmeden medyaya duyurulduğunu belirten avukatı: “Yaşananlar, süren hukuksuzluklarırn devamıdır. Yargı reformunda TMK’da yapılan değişiklik müvekkilimin lehine iken, kararda dikkate alınmadı.”

Bakan ve Hükümete çağrı

SP Milletvekili İslam: “Tutuklama kararı mahkemeye dün atanan başkanla çıktı. Adalet Bakanı ve hükümet bu hukuk cinayetini önlemeli.” Uluslararası Yazarlar Birliği: “Karar psikolojik işkence. Türkiye bu acımasız adlî tacizi durdurmalı.”

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Yargı reformu böyle mi uygulanacak?

Tahliyesine karar verilen Gazeteci- Yazar Ahmet Altan hakkında, savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarılması, Adalet Bakanı’nın “Yargı Reformu’nun 9 temel amacından biri hak ve özgürlüklerin etkin korunması ve geliştirilmesidir” sözlerini hatırlatarak tartışmaya sebep oldu.

Tahliyesine karar verilen Gazeteci- Yazar Ahmet Altan hakkında, savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Altan’ın yakalanıp tutuklanması, “Yargı reformu böyle mi uygulanacak?” tartışmasını gündeme getirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Paketi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Yargı Reformu’nun 9 temel amacından biri hak ve özgürlüklerin etkin korunması ve geliştirilmesidir. Bu çerçevede yeni bir insan hakları eylem planını hazırlıyoruz. Bu eylem planını da en geniş anlamıyla barolarla, STK’larla yetkin bilim insanlarıyla, akademisyenler ve tüm paydaşlarla hazırlamaya başladık. Ve bu çalışmalar bittiğinde de yine hükümetimizin yol haritası olarak yargı reformunun da hedefi olarak söylenen insan hakları eylem planını da yine tüm kamuoyuna açıklamış olacağız. Elbette reformlar iyi uygulamayla hayat bulur. Eğer reformlar kötü uygulanırsa yapılan tüm çalışmalar bir beyin fırtınasından öteye geçemez” demişti.

Yıllardır şahit olduğumuz hukuksuzlukların devamı

Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, bir hafta önce cezaevinden çıkan Altan hakkında yeniden yakalama kararı verilmesine ve bu haberi medyadan öğrenmesine tepki gösterdi. Altan’ın avukatı Çalıkuşu, Gazete Duvar’a şu açıklamayı yaptı: “Mahkemenin kararını öğrenmek için saatlerce mahkeme kapısında bekledim ancak bir avukata verilmeyen bu bilgi, mesai bitiminin ardından medya ile paylaşılmış. Kararı biz de medyadan duyduk. 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet Altan’ın dosyasıyla ilgili hüküm kurdu ve bundan sonraki süreç istinafa, Yargıtay’a kalmıştı. Ancak 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, hukukta yeri olmasa da son yıllarda maalesef rastladığımız savcılık itirazı konusunda, kendisini üst mahkemenin yerine koyarak karar verdi. Hakkında tutuklama kararı çıkarsa Ahmet Altan’ın teslim olacağını ifade etmeme rağmen mahkeme yakalama kararı verdi. Yaşananların her aşaması, yıllardır tanık olduğumuz hukuksuzlukların devamı.”

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Muadili bir mahkeme karar veremez

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Ahmet Altan hakkında tutuklama kararını Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi.

İslam şunları söyledi: “Nasıl bir sistem uygulanıyor? 26. Ağır Ceza karar veriyor, nihai hükmü veriyor, savcı buna itiraz ediyor, 26 reddediyor ama 27’ye dün atanan Başkan vasıtasıyla 27. Ağır Ceza tahliye kararını ortadan kaldırıyor ve tekrar tutukluluğa gönderiyor. Yasal mı? Hayır, değil. Ahmet Altan’ın bu İnfaz Yasası’na göre cezası tamamlanmıştır, yatılmıştır. İnfaz Yasa’sına göre cezasını tamamlamış bir mahkûmun tahliyesi hakkında muadili bir mahkeme karar veremez. Bu aynı zamanda, o kararı, o mahkemenin hükmünü tanımadığı anlamına gelir. Bu kararı bozabilecek olan ancak bir üst mahkemedir. Ben bu hukuk cinayetinin önlenmesi için hem Sayın Adalet Bakanını hem de bütün Hükûmeti göreve dâvet ediyorum.”

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Hükümetin istemediği tahliyelerin önüne geçiliyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Ahmet Altan’ın tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: “Ahmet Altan ile ilgili yeniden tutuklama kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Tahliyeye ilişkin mahkeme kararlarına savcı itirazı 15 Temmuz’dan sonra KHK ile CMK’ya eklenmiş ve kanunlaşmıştır. Bu hükmün kanunlaşmasının amacı hükümetin istemediği tahliyelerin önüne geçmektir.”

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Ahmet Altan tutuklandı

Gazete Duvar’ın haberine göre, Altan, 5 Kasım günü verilen tahliye kararının ardından aynı gün akşam saatlerinde tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ahmet Altan’la ilgili kararına itiraz etti. İtirazı karara bağlayan İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Kararın ardından Ahmet Altan, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Altan, hakkında yakalama kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ara duruşmaya katıldı. Altan’ı 5 avukat temsil etti. Mahkeme heyeti, sanık Altan ve avukatlarının beyanını almasının ardından yakalama kararını yüzüne okuduğu Ahmet Altan ile ilgili yakalama kararını kaldırarak tutuklama kararına döndürülmesine hükmetti.