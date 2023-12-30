"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Yargı siyasî alet gibi kullanılıyor

30 Aralık 2023, Cumartesi 22:03
DAHA İYİ YARGI DERNEĞİ BAŞKANI AV. MEHMET GÜN, İKTİDARIN YARGIYI SİYASİ ETKİYE AÇIK VE SİYASİ BİR ALET GİBİ KULLANILABİLİR HALE GETİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, 10 kriterde 10 puan üzerinden yargının 2023 yılı hizmet kalitesini değerlendirdi.

“Türkiye ciddi bir yargı ikilemi yaşamaktadır” diyen Gün, TİP Hatay Milletvekili Av. Can Atalay’ın uğradığı hukuksuzluk ile gözler önüne serilen yargıda hesapverirlik ile hâkim teminatı ve bağımsızlık sorunlarının birbirlerini engelleyerek bir ikileme neden olduğunu hibrit ve orta demokrasiye neden olan yargı sorununu çözebilmek için Türkiye’nin bu iki sorunu öncelikli olarak çözmesi gerektiğini söyledi. Gün şunları söyledi: “Hesapverir olmaması, yargıya hâkim teminatlarını ve bağımsızlığını kaybettirdi. 13 üyesinin tamamını iktidarın ve siyasetçilerin atadığı, Adalet Bakanı olmaksızın işlevini gösteremeyen Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) her yıl aldığı binlerce kararının yargısal denetime tâbî olmaması, HSK’yi âdeta yürütmenin bir uzantısı haline getirdi. Bu da yargıyı siyasal etkiye açık ve siyasal bir alet gibi kullanılabilir hale soktu. Yürütmenin ve genel olarak siyasetçilerin yargıya hâkim olması, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını da kaybettiriyor. Bu da bir devlet olmanın gereği olan yargı gücünü neredeyse yok seviyesine getiriyor. Yargı gücünün temel işlevi, devasa devlet gücünü kullanan iktidarları, yürütmeyi ve üst düzey kamu görevlilerini ve buna talip olan siyasetçiler zümresini etkin olarak denetlemek, sınırlandırmak ve yolsuzluğu önlemektir. Hukukun üstünlüğü, temelde devletin hukuka uyarlığının sağlanması demektir.”

Güvenilirliği şüphe konusu 

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararlarına uyulmaması ile ortaya çıkan krizin, yargı hizmetlerini kalite esaslı olarak değerlendirmeyi imkânsız hale getirdiğini kaydeden Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün, “Anayasanın açık hükümlerine aykırı olarak Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması, iktidardaki siyasilerin de bir başkaldırı niteliğindeki bu tavrı desteklemesi, balık baştan kokar misali, yargının tüm işlem ve kararlarını, güvenilirliğini şüphe konusu yapmaktadır. Bu durumda yargının hizmet kalitesini değerlendirmek de neredeyse mümkün değildir” dedi. 

Okunma Sayısı: 402
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk soykırım davası Güney Afrika’dan

    Yargı siyasî alet gibi kullanılıyor

    Gazze’de 200 tarihi ve kültürel varlık yıkıldı

    Akran zorbalığı ciddi zarar veriyor

    TL dönüşümlü KKM’ye son

    Zammın ömrü seçime kadar

    Altıntaş: İktidar hayvancılığı bitiriyor

    Asgari ücret, ortalama ücret oldu

    Tarihi sorumluluğunuzun gereğini yapın

    Rusya'nın füze saldırılarında Ukrayna'daki ölü sayısı 39'a yükseldi

    YSK’dan hukuksuz karar

    Hekim göçü sürüyor

    Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde deprem

    Ekmek, Ankara’da 8 TL oldu

    Emekliye kötü haber

    AYM ve AİHM kararlarına uyun

    Araç sahiplerine yeni vergi yolda

    Bakan Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık

    7 Ekim'den bu yana 106 gazeteci öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    İslam YAŞAR

    “Mü’min, Allah bizzat intikamını alıncaya kadar sabreder”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sarıkamış’ta Bediüzzaman
    Misbah ERATİLLA

    Abdülmecid ne zaman “Üstad” dedi?
    Adnan NACİR

    Sessiz Gemi seyircileri
    Feyzullah ERGÜN

    Pozitif düşüncenin sağlığa yansımaları -1
    Faruk ÇAKIR

    Suçu başka yerde aramak
    Sami CEBECİ

    Olumsuz olayların arka yüzü
    Ahmet BATTAL

    Sivil toplum ve resmî eğitim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok, sevkiyat var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.