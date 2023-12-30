Yargı siyasî alet gibi kullanılıyor

DAHA İYİ YARGI DERNEĞİ BAŞKANI AV. MEHMET GÜN, İKTİDARIN YARGIYI SİYASİ ETKİYE AÇIK VE SİYASİ BİR ALET GİBİ KULLANILABİLİR HALE GETİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, 10 kriterde 10 puan üzerinden yargının 2023 yılı hizmet kalitesini değerlendirdi.

“Türkiye ciddi bir yargı ikilemi yaşamaktadır” diyen Gün, TİP Hatay Milletvekili Av. Can Atalay’ın uğradığı hukuksuzluk ile gözler önüne serilen yargıda hesapverirlik ile hâkim teminatı ve bağımsızlık sorunlarının birbirlerini engelleyerek bir ikileme neden olduğunu hibrit ve orta demokrasiye neden olan yargı sorununu çözebilmek için Türkiye’nin bu iki sorunu öncelikli olarak çözmesi gerektiğini söyledi. Gün şunları söyledi: “Hesapverir olmaması, yargıya hâkim teminatlarını ve bağımsızlığını kaybettirdi. 13 üyesinin tamamını iktidarın ve siyasetçilerin atadığı, Adalet Bakanı olmaksızın işlevini gösteremeyen Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) her yıl aldığı binlerce kararının yargısal denetime tâbî olmaması, HSK’yi âdeta yürütmenin bir uzantısı haline getirdi. Bu da yargıyı siyasal etkiye açık ve siyasal bir alet gibi kullanılabilir hale soktu. Yürütmenin ve genel olarak siyasetçilerin yargıya hâkim olması, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını da kaybettiriyor. Bu da bir devlet olmanın gereği olan yargı gücünü neredeyse yok seviyesine getiriyor. Yargı gücünün temel işlevi, devasa devlet gücünü kullanan iktidarları, yürütmeyi ve üst düzey kamu görevlilerini ve buna talip olan siyasetçiler zümresini etkin olarak denetlemek, sınırlandırmak ve yolsuzluğu önlemektir. Hukukun üstünlüğü, temelde devletin hukuka uyarlığının sağlanması demektir.”

Güvenilirliği şüphe konusu

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararlarına uyulmaması ile ortaya çıkan krizin, yargı hizmetlerini kalite esaslı olarak değerlendirmeyi imkânsız hale getirdiğini kaydeden Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün, “Anayasanın açık hükümlerine aykırı olarak Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması, iktidardaki siyasilerin de bir başkaldırı niteliğindeki bu tavrı desteklemesi, balık baştan kokar misali, yargının tüm işlem ve kararlarını, güvenilirliğini şüphe konusu yapmaktadır. Bu durumda yargının hizmet kalitesini değerlendirmek de neredeyse mümkün değildir” dedi.