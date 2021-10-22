Yargıç kalitesi olmadan bağımsız yargı içi boş laf

Bir dönem Adalet Bakanlığı görevini de yürütülen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, yargı camiasıyla ilgili olarak Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan’a değerlendirmelerde bulundu.

“Yargı bağımsızlığı güzel bir slogan, ama yargıç kalitesi olmadan içi boş bir lâf” diyen Çiçek, bir dizi önerilerde bulundu. Çiçek, isim vermeden yargıç ve savcılara da şu eleştirileri yöneltti: “Yargıçlık, savcılık mesleğini seçen kişi, hayatının kısıtlanmasını da kabul etmiş demektir. Öyle herkesle düşüp kalkamaz, birlikte sosyal ortamlar dahil vakit geçirdiği herkese dikkat etmelidir. Hal kağıdı bunun içindi. Ama baksanıza şimdi kimlerle fotoğrafları çıkıyor, çay toplamaya, zeytin toplamaya bile gidiyorlar.” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2016’da düzenlediği iki günlük Rize ziyaretine dönemin Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları da katılmıştı. Bu isimlerin Erdoğan ile birlikte çay toplaması tartışmalara yol açmıştı.

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