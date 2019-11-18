Yargıda zihniyet değişmeli

Gazeteci ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ‘Haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmayan düşünce açıklamaları’nın suç olmaktan çıkarılmasının da yer aldığı yargı paketinin Mecliste kabul edilişinin birinci ayında gelişmeleri değerlendirdi.

Siyasi iktidarın aldığı kararla ekonomik krizle ilgili tespitler yapan, sorunların nasıl çözüleceğine işaret eden gazeteciler, yazarlar hakkında soruşturmalar ve yargılamalar başlatıldığını hatırlatan Çakırözer, hükümetin sorunları çözmek yerine gazetecileri ve yazarları hedef aldığını söyledi. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yargı paketinin kabul edilmesinin ardından değerlendirdiği bir aylık tabloyu, “1 aylık yargı reformu özgürlük getirmedi. ‘Bundan sonra haber yapmak suç olmayacak’ dediler, biz de ‘Yargıda zihniyet değişmeden hiçbir şey değişmez’ dedik. Savcılar ve hakimlerin haberleri, eleştirileri otomatik olarak suçlama alışkanlıkları var. Devlet kurumlarının, kuruluşlarının, bakanlıkların sorunları çözmek yerine, sorunlara işaret edenleri cezalandırma alışkanlıkları var. Bu alışkanlıktan vazgeçilmeden yargıda yapılacak hiçbir reform haber ve eleştiriyi özgürleştirmeyecek” ifadeleriyle eleştirdi.

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