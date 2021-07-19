Yargıdan Boğaziçi eylemleri için emsal karar

İstanbul Valiliği’nin Melih Bulu’nun atanma sürecinde gerçekleşen protestolarda orantısız şiddet uygulayan polislerle ilgili soruşturmaya izin vermeme kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

2 Şubat 2021 tarihinde TKP’nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına katılmak isteyen Eray Türkdoğan’ın uğradığı polis şiddeti karşısında partinin avukatları, ilgili polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak savcılığın ilgili polisler hakkında soruşturma izni almak üzere dosyayı ilettiği İstanbul Valiliği, soruşturma izni vermedi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre avukatların itirazı sonucu ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne giden dosyayla ilgili Valilik tarafından verilen “soruşturma izni verilememesi” kararı kaldırıldı. Mahkeme kararında, ilgili polislerin üzerine atılı darp ve kötü muamele suçlarının “görevle ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı” açıkça belirtildi.

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