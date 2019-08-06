Yargıtay: O sözler suç değil

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkan olmak için planladığı tiyatro veya senaryodan ibaret bir girişim’ olduğu şeklindeki sözlerin suç olmadığına karar verdi.

Diken’in haberine göre, Yargıtay, bu sözlerin sert eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep eden Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma başvurusunu reddetti.

İnegöl 3. Asliye Ceza Mahkemesinde mübaşir olarak çalışan sanık, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden dört gün sonra 19 Temmuz 2016’da adliyenin veznesine gelerek şunları söyledi: “Siz yanlış biliyorsunuz, bu hükümetin bir oyunu, tankın içindeki ateş edenler vatandaşlar tarafından linç edildi, o kadar askeri yere yatırdılar, işkence yaptılar, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu darbe bir senaryodur. Darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkan olmak için planladığı tiyatro veya senaryodan ibaret bir girişimdir, bu tip oyunlara gelmeyelim, masum askerî vatandaş linç etmiştir. Ayrıca FETÖ ile cumhurbaşkanı ve kabinesi daha düne kadar el eleydi.” Sonuçlanan dâvânın kararında söz konusu sözlerin muhtevası itibariyle terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit ihtiva eden yöntemlerini meşrû gösterecek, övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmadığı ve unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraatine karar verildiği belirtildi. Kararda, sanık tarafından söylendiği kabul olunan sözlerin söyleniş zamanı ve sanığın konumuna göre eleştiri niteliğinde sözler olduğu da belirtildi.