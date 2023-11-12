Yargıtay yetki gaspı içinde

Yargıtay Başkanlığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği “hak ihlali” kararına uyulmamasının ardından başlayan yargı tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Yargıtay, “Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca AYM’nin değil, tüm yargı organlarının görevidir” dedi. Konuyla ilgili olarak, Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz Yargıtay’ın açıklamasıyla gelinen noktanın oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. bbc Türkçe’nin haberine göre, Prof. Dr. Boyunsuz, Yargıtay’ın bir yetki gaspı içerisinde olduğunu savunduğu değerlendirmesinde, “Yargıtay, AYM’nin hak ihlali ile ilgili verdiği kararı tanımayarak, AYM’ye ait olan Anayasa’yı son noktada yorumlama yetkisini de mahkemenin elinden gasp ediyor. Anayasa’da neyin gerekli neyin gerekli olmadığına da karar vermiş gibi görünüyor. Yargıtay’ın el yükselterek bir kere daha kendi kararının geçerliliğini savunduğunu; bununla da kalmayıp Anayasa’da düzenlenmiş bireysel başvuru yolunun ve AYM’nin temel hak ve özgürlükleri koruma görevinin ortadan kaldırılması gerektiğine de karar verdiğini görüyoruz.” dedi.

Haber Merkezi