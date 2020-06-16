"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yatsı namazlarını da camide kılmak istiyoruz

16 Haziran 2020, Salı 23:00
1 Haziran’dan itibaren başlayan ‘yeni normalleşme’ sürecinde AVM’ler gibi birçok yerin kullanıma açılmasıyla birlikte camilerin de 5 vakit cemaatle namaz kılmaya açılması isteniyor.

Akşam ve yatsı namazlarını da camide ve cemaatle kılmak isteyen bir vatandaş, şöyle dedi: “Akşam, yatsı ve sabah namazlarını da cemaatle camide kılmak istiyoruz. Pazara, AVM’ye, işe, bankaya, vergi dairesine, adliyeye, şehirlerin kalabalık caddelerine herkes gidebiliyorken camiye neden gidemiyoruz? Öğle ve ikindi namazlarında camilerin pandemi kapasitesinin % 10’nu bile dolmuyorken ve camii cemaatinin bilinçli hareket ettiği biliniyorken, seccadesiz ve maskesiz gelenlerin camilere alınmadığı görülüyorken, akşam, yatsı ve sabah namazının camilerde cemaatle kılınmamasını anlayamıyoruz. Bir an önce bu yanlıştan geri adım adılmasını istiyoruz.”

İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Minare ezan, cami namaz için vardır

    Köye dönecekler, arazileri yok

    YKS endişesi

    Konserlerin maliyeti ne kadar?

    Güvenlikçi yaklaşım zulüm getirir

    Gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    Yatsı namazlarını da camide kılmak istiyoruz

    Kupada finale yükselen ilk takım Trabzonspor oldu

    Dışişleri'nden Fransa'ya Libya tepkisi: Karanlık işler peşinde

    Bakan Selçuk'tan LGS bilgilendirmesi

    Güneş'e 77 milyon kilometre yaklaştı

    Cizre'de 150 esnaf kepenk kapatacak

    Bakan Koca 16 Haziran tablosunu değerlendirdi

    Dünya dışında ilk kez gözlemlendi

    Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

    Beklentimiz 6 ayda dönmesi

    '11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı'

    Lufthansa Grubu binlerce kişiyi işten çıkaracak

    AFAD: Bingöl'de 217 artçı sarsıntı kaydedildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Allah zulmü ve zalimi sevmez”
    Ahmet BATTAL

    Savcılar neyi bekliyor?
    Genel

    Gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?
    Faruk ÇAKIR

    Dindarların çetin imtihanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hafiye ve propagandacıları” ne yapacağız?
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur ve belâların def’i
    Genel

    Konserlerin maliyeti ne kadar?
    Genel

    Güvenlikçi yaklaşım zulüm getirir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eserleriyle yaşayan lider: Demirel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.