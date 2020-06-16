Yatsı namazlarını da camide kılmak istiyoruz

1 Haziran’dan itibaren başlayan ‘yeni normalleşme’ sürecinde AVM’ler gibi birçok yerin kullanıma açılmasıyla birlikte camilerin de 5 vakit cemaatle namaz kılmaya açılması isteniyor.

Akşam ve yatsı namazlarını da camide ve cemaatle kılmak isteyen bir vatandaş, şöyle dedi: “Akşam, yatsı ve sabah namazlarını da cemaatle camide kılmak istiyoruz. Pazara, AVM’ye, işe, bankaya, vergi dairesine, adliyeye, şehirlerin kalabalık caddelerine herkes gidebiliyorken camiye neden gidemiyoruz? Öğle ve ikindi namazlarında camilerin pandemi kapasitesinin % 10’nu bile dolmuyorken ve camii cemaatinin bilinçli hareket ettiği biliniyorken, seccadesiz ve maskesiz gelenlerin camilere alınmadığı görülüyorken, akşam, yatsı ve sabah namazının camilerde cemaatle kılınmamasını anlayamıyoruz. Bir an önce bu yanlıştan geri adım adılmasını istiyoruz.” İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 259

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.