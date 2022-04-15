Yaz döneminde et fiyatları uçacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan büyükbaş hayvanlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesini öngören düzenleme, piyasada olumlu karşılansa da sektör temsilcileri bunun et ve süt sektöründeki kronik sorunlara çözüm olamayacağını belirtiyor.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, düzenlemenin et fiyatlarındaki artışa çözüm olmayacağını kaydetti. Solakoğlu, “Yaz döneminde ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi. Türkiye’de fiyatların yüksek olmasının ana nede­ninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu anlatan Solakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonunda ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek.” Haber Merkezi

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