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28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Yeneroğlu, meclise Yalıkavak Marina'yla ilgili soru önergesi sundu

28 Mayıs 2021, Cuma 13:53
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu “Yalıkavak Bodrum Marina Satışı Hakkında Ticaret Bakanı'nın Cevaplaması İstemiyle TBMM'ye Soru Önergesi" verdiğini açıkladı.

Son 10 yıl içerisinde Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş. hisselerinin cebir ve tehditle çok defa değerinin altında el değiştirdiği iddiaları nedeniyle kamuoyunda soru işaretleri doğduğu belirten Yeneroğlu şirketin hisse satışlarıyla ve ortaklarıyla ilgili bilgi istedi. Eski eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ın hisse sahibi olup olmadıklarını soran önergedeki altı soru şu şekilde:

1- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş. hisselerinde son 10 yıl içerisinde kimler tarafından, hangi tarihlerde, ne kadar bedelle, yüzde kaç oranındaki hisseler alınıp satılmıştır?

2- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş. şirketinin mevcut ortakları kimlerdir?

3- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin el değiştirdiği tarihlerdeki ve bugünkü piyasa rayiç bedeli nedir?

4- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’de eski İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR’ın oğlu Elazığ Milletvekili Tolga AĞAR hisse sahibi olmuş mudur? Olmuşsa hangi tarihte hisse sahibi olmuş, hangi tarihte bu hisseleri el değiştirmiştir? Bu hisseleri hangi bedelden almış, hangi bedelden satmıştır?

5- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’de eski İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR hisse sahibi olmuş mudur? Olmuşsa hangi tarihte hisse sahibi olmuştur?

6- Ege denizi ve Akdeniz kıyılarındaki turizm işletmelerinde şirketlerin yasa dışı müdahalelere maruz kalma tehlikesi var mıdır?

Yalıkavak Marina ile ilgili iddialar neler?

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in gündeme taşıdığı eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak marina'nın sahibi iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek “marinaya çöktüğü" iddiaları üzerine Tolga Ağar "Bahsi geçen beyan ve haberlerde yer alan Yalıkavak Marina hakkındaki iddiaların, gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur” ifadeleri içeren bir açıklama yapmıştı.

Konuyla ilgili olarak Mehmet Ağar'ın Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda “Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır” sözleri ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisine neden olmuş "Bu süreçte 'belki dil sürçmesidir' diye tekzip beklediğim cümle "Biz olmasa idik, oraya mafya çökecekti" cümlesidir. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da çarşamba günü Türkiye Büyük Milet Meclisi önünde polis engellemesi sonrasında yaptığı açıklamada yaptığı yedi maddelik çağrıda Yalıkavak Marina gibi süreçte adı geçen yapıların Türk milletinin malı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredilmesini istedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Yeneroğlu, Yalıkavak Marina, meclis, soru önergesi
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