Yeni Asya adalet ve hürriyetin sesidir

Gazetemizin 56. yıl dönümü Diyarbakır’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Program, Kurân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Ardından, gazetemiz yazarı Kâzım Güleçyüz, “Hürriyet, Adalet ve Meşveret” hakkında bir ders okudu. Güleçyüz dersinde Müslümanların kurtuluş reçetesinden ve Müslümanların bir zamanlar Avrupa’ya, hatta bütün dünyaya nasıl üstad olduğundan bahsetti. Güleçyüz, hürriyet, adalet ve birlikte karar almanın toplumsal barışa katkısını vurguladı.

“GAZETECİLİK YALNIZCA MESLEK DEĞİL, TOPLUMA HİZMETTİR”

Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluşundan bugüne, adalet-meşveret-hürriyet prensiplerini temel aldığına değindi. Gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda topluma hizmet etme sorumluluğu taşıyan mukaddes bir görev olduğunun altını çizdi.

“YENİ ASYA OKUYANLAR SINIFININ BİRİNCİSİDİR”

Programın ilerleyen bölümlerinde, hizmete ömrünü adamış kadim Yeni Asya okuyucuları, Yeni Asya ile tanışma hikâyelerinden ve hizmet hatırlarından bahsettiler. Celal Şengün, Şakir Yaman, Mehmet Kaşlıoğlu ve Sebahattin Yaşar hatıralarını anlatırken bilhassa yeni nesiller için çok mühim tespitlerde bulundular. Yeni Asya Gazetesini okuyanların sınıflarının birincisi olduğunu ifade ettiler. Gazetemizin bir misyon olduğundan ve öneminden bahsettiler. Anılarını anlatırken, gazeteciliğin manevî yönünü özellikle vurguladılar. Gazeteciliğin, toplumun aydınlanmasına ve doğru bilgiye ulaşmasına katkı sağlamak gibi önemli bir amaca hizmet ettiğini ifade ettiler.

Yeni Asya’nın 56 yıllık yayın hayatındaki önemli dönüm noktalarına ve gazetenin topluma kattığı değerlere dair değerli bilgiler sundular. Çay arasında Mehmet Kaşlıoğlu tarafından dillendirilen ezgiler ve bilhassa Yeni Asya Marşı büyük ilgi gördü.

Bu anlamlı programla, katılımcılara Yeni Asya Gazetesi’nin geçmişten bugüne kadar nasıl bir misyon üstlendiği hatırlatıldı. Bu kutlama, aynı zamanda bir okul vazifesini gören gazetemizin ideallerine olan bağlılık ve hizmet aşkını pekiştirirken, katılımcılara manevî bir derinlik sundu. Yeni Asya’nın adaletin ve hürriyetin sesi olma yolundaki kararlılığına dair inancın, bu tür faaliyetlerle daha da güçleneceği katılımcıların ortak kanaati oldu.

Abdullah YOKUŞ - DİYARBAKIR