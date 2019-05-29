Yeni Asya niye engelleniyor?

Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu dün Meclis’te yaptığı basın açıklamasında bazı cezaevlerinde gazetemize uygulanan keyfî yasaklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Burhaniye cezaevindeki bir mahkum tarafından kendisine iletilen mesajı gündeme getiren Gergerlioğlu, keyfi uygulamaları yapan görevlileri AYM kararını göstererek uyardı.

Gergerlioğlu, “Burhaniye’deki mahkumlarla ilgili ileti var; Yeni Asya gazetesinin kendilerine verilmediğini söylüyorlar. Yeni Asya gazetesi yasaklanmış bir gazete değil piyasada satılıyor, ama cezaevinde keyfi bir uygulamayla Burhaniye’de ve pek çok diğer cezaevlerinde Yeni Asya gazetesi verilmiyor” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlâli kararı olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, “Bununla ilgili son bir karar da var, Anayasa Mahkemesi bu yayın yasakları ile ilgili dosyaları birleştirerek hak ihlali olduğuna karar vermişti. Şu anda gazeteleri kafasına göre keyfi olarak yasaklayanlara hatırlatıyoruz bakın üst mahkemeler yaptıklarınızın hak ihlâli olduğunu ispat ederek karar veriyor” uyarısında bulundu.