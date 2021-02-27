Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları

Gazetemizin okurlarıyla Yeni Asya Gazetesi’nin 52. Yıl kuruluşu münasebetiyle, çekimleri EuroNur.TV tarafından yapılan, 2 bölümden oluşan program tertip edildi. Birinci bölümü dün gerçekleşen programın 2. bölümü bugün saat 17:00'de (TR) - 15:00 (Avrupa) yeniasya.com.tr'den, EuroNur TV'den ve YouTube kanalımızdan takip edildi.

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