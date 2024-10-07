Yeni Asya şevkle yoluna devam ediyor

Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerimiz Ankara’da buluştu. Programda önemli başlıklar müzakere edildi. Geçmişteki yapılan hizmetleri değerlendiren katılımcılar, yeni projeler ve hedefleri de masaya yatırdı.

Yeni Asya Yönetim Kurulu; hizmetin dünü, bugünü ve yarını için Ankara’da toplandı.

Eski Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Eğitim Sekreterlerinin de katılımıyla gerçekleşen programda, önemli başlıklar müzakere edildi. Geçmişteki yapılan hizmetleri değerlendiren katılımcılar, yeni projeler ve hedefleri de masaya yatırdı.

İlk toplantısı Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğin Ankara durağında da yoğun bir katılım sağlandı. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Eski Yönetim Kurulu üyelerini yeniden bir araya getiren toplantıda, kurumun tarihi ve değerleri üzerine önemli konular müzakere edildi. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı toplantıda, katılımcılar Yeni Asya’nın geçmişten günümüze uzanan hikâyesi ve geleceğe dair hizmet projelerinden bahsettiler.

Eski Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Yılmazcan’ın İhlas Risalesi’ni okuyarak başlattığı toplantıda açış ve selamlama konuşmasını Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaptı.

Amacımız, tecrübeleri bir araya getirmek

Atik önceki toplantıya atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: “İlk toplantımızı İstanbul’da gerçekleştirmiştik. Bu kez daha verimli bir sonuç alabilmek için bölge sekreterlerimizi de davet ettik, katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Amacımız, geçmiş tecrübeleri bir araya getirerek, bugünün meselelerini derinlemesine değerlendirmek ve istikametimizi en güzel şekilde sürdürmek. Kıymetli davetliler, fitne ve fesadın dört bir yandan kuşattığı, ulusal ve uluslararası birçok oyunun sahneye konulduğu bir arenada mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte üzerimize düşen büyük bir sorumluluk var: Yolumuzdan asla şaşmamak. Malumunuz bu bir bayrak yarışı. Bugüne kadar istikamet üzere gelen ve bize tevdi edilen bu yarışta istikametin muhafaza edilmesinin en önemli saiklerinden birisi kurumsal hafızayı muhafaza etmekten geçiyor.”

Atik, bayrak yarışı olarak tanımladığı bu süreçte, katılımcıların tecrübelerinin çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bayrak yarışında, edindiğiniz tecrübeleri bizimle paylaşmayı ve kısa, orta, uzun vadede yapılması gerekenlere dair tavsiye ve tekliflerini sizden duymak istiyoruz.”

Hizmette istihdam olunan bizler

İzzet Atik’in açış konuşmasından sonra katılımcılar söz aldı. İlk konuşmayı yapan Ali Vapurlu, “Son yıllarda imani, içtimai ve siyasi sahalarda yaşanan gelişmelerin elbette hizmetlerimize menfi bir etkisi oldu. Ancak her olayda olduğu gibi yaşanan hadiselerin arkasında da kadere ait büyük sırlar vardır. Bu yüzden meseleler, zahiri sebeplerden çok kadere bakan yönleriyle değerlendirilmelidir. Bu sebeple neticeye odaklanmadan, yeise kapılmadan yeni hizmet hamlelerini görüşmek ve gerçekleştirmek üzere bu zeminlerin teşekkül ettirilmesini kıymetli buluyorum. Hizmetlerin inkişafı çoğu zaman hizmetlere talip olanların Risale-i Nur ile bağlarına paralel gidiyor. Bu yüzden hizmette istihdam olunan bizlerin başta günlük okumalar olmak üzere Risale-i Nur ile bağımızı kuvvetlendirecek programlar üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Zira, Zübeyir Ağabey, şahsi okumaları eksik olanın hizmetinin de geçici olduğunu söylüyor. Ancak bu okumalar yapılırken iman hakikatlerini sadece vird olarak okumak gibi bir hataya da düşülmemeli. İman hakikatleri olan bu eserlerin her ne kadar okunması dahi sevap olsa da bu eserler okunmakla birlilte tahlil edilmek, anlaşılmak ve yaşanmak için yazılmıştır. İmani, içtimai ve siyasi savrulmaların temeli burada yatıyor” dedi.

Her şeye rağmen adımlar şevkle atılıyor

Ali Vapurlu’nun ardından söz alan Ege Bölge Sekreteri ve Yeni Asya gazetesi Fıkıh Köşesi Yazarı Süleyman Kösmene, “İnsanların şevk ve hasretle bir araya geldiği bu toplantıları önemsiyorum. Bu görüşmeler hizmeti daha da büyütecek. Aynı kaynaktan beslenen bu camia; görüşmeyi, iletişim kurmayı, kucaklaşmayı zaafa uğratmadığı müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Sebebi olmadığımız gibi tasvip de etmediğimiz harici olayların tesirlerini herkes gibi biz de yaşıyor olabiliriz. Ancak herkesin zor bir süreçten geçtiği bu vetirede gördüğüm bir şey var: Herkes her şeye rağmen adımlarını istikamet ve şevkle atıyor” dedi.

İnsanlara gazeteyi ulaştırırken iftihar ediyorum

Toplantının ilerleyen bölümlerinde son birkaç yıldır yaşanan siyasi gerilim ve Yeni Asya’nın bu olaylar karşısındaki tutumu da değerlendirilme fırsatı buldu. Konu ile ilgili söz alan GAP Bölgesi Sekreter Yardımcısı Said Yetim “Gazetenin duruşu, cesareti ve olayları tahlil kabiliyetini hesaba katarak söylüyorum. İnsanlara gazeteyi ulaştırırken iftihar ediyorum. Çünkü biliyorum ki bu gazete; bir yerde zalim ve mazlum gördüğünde onun kimliğine ve üniformasına bakmıyor” derken eski Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Çakır ise “Hadiseleri sadece güncel gelişmeler üzerinden yorumlamanın yeterli olmayacağını, fotoğrafın geneline bakıldığında vakıaların âhirzaman hadisi-i şerifleri ile birlikte yorumlanması gereken boyutlarının olduğu”na dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca “Gençler ve Risale-i Nur” ve “Hizmetlerin etkin bir şekilde dijital platformlara taşınması” başlıkları da müzakere edildi. “Yaşlıların tecrübesi, gençlerin enerjisi” sloganı ile başlayan görüşmelerde, gençlerin hizmetlerin içerisinde kuvvetli bir çark olmasının iman hizmetlerinde meydana getireceği şevk ve kazandıracağı ivme üzerine duruldu.

Yoğun ve aktif bir katılımın görüldüğü program, “Hizmetin önünü açacak, istikameti temin edecek müzakere zeminlerinin devamı ve bu görüşmelerin daha sık gerçekleşmesi” temennileriyle sona erdi.

Yasir Özer - Ankara