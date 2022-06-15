CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU, BASIN İLAN KURUMUNUN GAZETEMİZE UYGULADIĞI RESMî İLAN AMBARGOSUNU YİNE GÜNDEME GETİRDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

BASIN İNFAZ KURUMU

Partisinin grup toplantısında konuştu: “Basın İlan Kurumunu, BİK'i Basın İnfaz Kurumuna döndürdüler. Saraydakiler rahatsız diye mi vermiyorsun? Yeni Asya gazetesine 865 gündür ilan verilmiyor. Neden cezalandırıyorsun? Hangi gerekçe ile cezalandırıyorsun?”

ADALET YÜRÜYÜŞÜ SÜRECEK

Evrensel gazetesine de 1000 gündür ilan verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, “20'ye yakın gazeteciyi alıyorsun Diyarbakır'da. Hâlâ içerideler. Neden?” diye sordu ve “Bu ülkenin adaletsizliğe tahammülü yok artık. Adalet yürüyüşümüz devam edecek” dedi.

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Yeni Asya’ya neden ilan vermiyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Basın İlân Kurumunu ‘basın infaz kurumu’na döndürdüler. Yeni Asya’ya 865 gündür resmî ilan verilmiyor. Niye vermiyorsunuz. Hangi gerekçe ile cezalandırıyorsunuz?” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin adaletsizliğe tahammülü yok artık. İnsanların düşünceleri kimlikleri inançları farklı olabilir. Ya arkadaş ne istiyorsunuz ya! Ne istiyorsunuz? Hakkı savunmak bile suç olmaya başladı” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Basın ilan kurumu Evrensel gazetesine 1000 gündür ilan vermiyor. Neden vermiyorsunuz? Basın İlân Kurumunu ‘basın infaz kurumu’na döndürdüler. Yeni Asya’ya 865 gündür resmî ilan verilmiyor. Niye vermiyorsunuz. Hangi gerekçe ile cezalandırıyorsunuz?” diye sordu. “Gazetecilerden ne istiyorsunuz?” diye sorun Kılıçdaroğlu, “Bir siyasetçinin vazgeçmeyeceği tek bir şey varsa o da medyanın özgürlüğüdür. Bir yerde haksızlık varsa önce medya söyler. Sende bakarsın yönetici olarak burada bir haksızlık var telafi edelim dersin. 20’ye yakın gazeteciyi alıyorsun Diyarbakır’da. Topluyorsun alıyorsun içeri. Hala içerideler. Neden içerideler? Evrensel Gazetesi’ne bin gündür ilan verilmiyor Basın İlan Kurumu. BİK’i Basın İnfaz Kurumu’na döndürdüler. Saraydakiler rahatsız diye mi vermiyorsun? Yeni Asya Gazetesi’ne 864 gündür ilan verilmiyor. Neden cezalandırıyorsun. Hangi gerekçe ile cezalandırıyorsun?” dedi.

ADALET YÜRÜRÜŞÜ 6 LİDERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Ankara’dan İstanbul’a yaptığı adalet yürüyüşünü gündeme getiren Kılıçdaroğlu, “O yürüyüş bir başlangıçtı. Adalet Yürüyüşü bitmiş değil, sürdürüyoruz onu. Hakkımızı ala ala ve milletin desteğini ala ala sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz” diye konuştu. Pençe operasyonundan şehitlerimiz geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Acılarını bile doğru dürüst yaşayamıyoruz. Bölücü örgüte karşı mücadele eden kahraman ordumuz hayatlarını veriyorlar. Bu ülkede biz rahat uyuyalım diye. Terör olmasın diye. Ben size ‘Bize katılın’ derken bu iki kelimenin sıradan bir kelime olmadığını, bu davetin sıradan bir davet olmadığını bilmenizi isterim. Bize katılın derken adalet istiyorsanız bize katılın. Beraber, huzur içinde yaşayalım diyorsanız bize katılın. Biri saraylarda yaşarken, biri yatacak yer bulamadığı için otobüs terminallerinde yatıyorsa ‘Galiba bir şeyler olması gerekiyor’ demek için bize katılın. Temiz siyaset istiyorsanız bize katılın. Bu vergilerin nerelere harcandığını öğrenmek istiyorsanız bize katılın… Geçmişte A partisi B partisi diyebilirsiniz ama bugün farklı bir noktadayız. Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı. Olay artık bir Türkiye olayıdır, Türkiye’nin, evlatlarımızın geleceğidir” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA