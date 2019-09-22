Yeni bir göç dalgası yaşanabilir

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin kuzeybatısında 3 milyon evinden olmuş insan olduğunu ve Suriye ordusunun bölgeyi kontrolüne alması durumunda yeni bir göç dalgası yaşanabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin Heyet Tahrir el-Şam’ı dizginlemekte zorlandığını ifade eden Jeffrey, Türkiye’nin hedefli operasyonlarına karşı olmadıklarını söyledi. Jeffrey, Suriye ordusunun Suriye’nin kuzeybatısını bir şekilde geri alması durumunda 3 milyon sığınmacının Türkiye’ye yönelebileceğini ve bunun ülkenin güneydoğusunu “destabilize edebileceğini” söyledi. Jeffrey, bu sığınmacıların potansiyel olarak Avrupa’ya yönelme ihtimali olduğunu da söyledi. The Defense Post’a konuşan Jeffrey, ABD’nin Rusya’nın Suriye lideri Beşir Esad’a destek vermesini durdurmak için çok şey yaptığını da ifade etti. T24’ün haberine göre, Jeffrey, Washington’ın Moskova’ya sert yaptırımlar uyguladığını hatırlatırken, Rusya’ya kendi yaptırım programını uygulayan Avrupa Birliği ile yakından çalıştıklarını belirtti. Tecrübeli diplomat, Esad’a para akışı sağlayabilecek bütün kanalları da engellediklerini dile getirdi.

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