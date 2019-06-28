Yeni parti sonbaharda kuruluyor

Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan’ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanının, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters’a konuşan danışman, “Yeni parti AKP’nin ilk yıllarındaki politikalarını savunacak” dedi. Babacan’ın ekibine yakın olduğu belirtilen danışman, Meclis’teki AKP milletvekilleri de dahil bazı siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yürütüldüğünü belirtti. Aynı danışman, AKP’nin Meclis grubundan ayrı bir grup çıkarılabileceğini söyledi ancak kaç milletvekilinin istifa edebileceği konusunda bir sayı vermedi. Bir partinin TBMM’de grup kurabilmesi için en az 20 milletvekilinin olması gerekiyor.

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