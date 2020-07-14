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14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

'Yıldırım-1 Cudi Operasyonu' başladı

14 Temmuz 2020, Salı 17:11
Şırnak'ta, 1485 güvenlik personelinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile terör örgütü PKK'ya yönelik 2017 rakımlı Cudi Dağı'nda başlatılan "Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu"na ilişkin Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'dan bilgi aldı.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölge halkına yaptığı zulmün, uyguladığı şiddetin, küçücük çocukları dağlara kaçırarak terörist yapması ve istismar etmesinin, ailelere ve evlatlarına yaşattıklarının acımazsızca olduğunu söyledi.

PKK'nın genç yaşlı, kadın erkek, çocuk bebek demeden katliamlar yaptığını, tarımdan hayvancılığa, sanayicilikten madenciliğe, turizme kadar her alanda bölge ekonomisine ağır darbeler vurduğunu kaydeden Ersoy, bölgenin masum insanlarına hizmet etmek için ülkenin dört bir yanından gelen gencecik kamu görevlilerine uyguladıkları alçak, kalleş saldırılarla acılar yaşattığını belirtti.

"Ağır bedeller ödeyerek geldik ama terör örgütü bunca zulmüne, ihanetine, kalleşliğine, baskısına, bölge halkına ve ülkemize yaşattığı acılara rağmen bir arpa boyu yol alamamıştır." diyen Ersoy, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra devletin, milletin büyük desteğiyle bütün terör unsur ve odaklarına karşı sınır içinde ve dışında topyekun bir mücadeleye girdiğini aktardı.

AA

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