Yine tuzağa düşmeyelim

ABD, RUSYA VE İSRAİL’İN BÖLGEDEKİ HESAPLARI BİLİNİRKEN, HEM TERÖRÜ DESTEKLEYİP, HEM DE “TERÖR TEMİZLİĞİ” İÇİN BİZE ALAN AÇMALARI ŞÜPHE UYANDIRIYOR.

ABD, Rusya ve İsrail’in Ortadoğu’daki hesapları uygulanmaya devam ederken, Türkiye’den bölgedeki terör temizliği için destek istenmesi şüpheye neden oluyor.

Suriye’nin toprak bütünlüğünden söz edip, Türkiye destekli Suriye Millî Ordusunun bazı şehirleri ele geçirmesi, bayrak asması, yandaş medya ve troller tarafından “Suriye’nin fethi” olarak lanse ediliyor. Sığ iddialarla plâka numarası verilerek Suriye’nin şehir ve kasabalarının fethedildiği” propagandası yapılıyor. ABD, Rusya ve İsrail’in bölgedeki hesapları bilinirken, hem terörü destekleyip, hem de “terör temizliği” için Türkiye’ye alan açmaları şüphe uyandırıyor.

Yeni çatışma bölgesi Münbiç

Münbiç’i almak için Fırat’ın batısına büyük askeri sevkiyat yapan SMO güçleri, bölgedeki köyleri yoğun obüs topları ve füzelerle bombalıyor. Saldırılar beş köy çevresinde yoğunlaşırken, bölgede yer yer çatışmalar yaşanıyor. İran milis grupları destekli Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Irak sınır hattına uzanan Deyrizor bölgesinde ise ABD destekli PYD/DSG grupları, bölgede alan genişletmek için kapsamlı operasyon hazırlığı yapıyor.

Hama’ya kuşatma sürüyor

Hama şehri eteklerinde muhalif gruplarla Suriye ordu güçleri arasında çatışmalar sürüyor. HTŞ güçleri, ordu güçleri ile yaşanan çatışmalar sonrası Hama’nın kuzeyindeki Nasıriye Tepesi’ni kontrol altına aldı. HTŞ’li silahlı gruplar, Hama’ya bağlı Hattab, Rahbat el-Talaha, Maarashhur, Taybat el-İmam ve Halfaya gibi birçok stratejik kasaba ve köyü kontrol altına aldı. Harekat kapsamında Hama şehrinin eteklerinde bulunan Suriye ordusunun 87. Tugayı ile Cebel Kafraa’ beldesi de HTŞ’nin kontrolüne geçti.

Üniversite hastanesinin hizmetleri aksıyor

Öte yandan, Suriye rejimi güçlerinin çatışmalar sonucunda çekildiği Halep kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan Halep Üniversitesi Hastanesi, kısıtlı imkânlarla hizmet veriyor. Kent merkezinin en büyük hastanelerinden biri olarak bilinen Halep Üniversite Hastanesi’nde halihazırda sadece acil servis hizmet verebiliyor. Söz konusu saldırıda hastanenin diğer bölümleri hizmet dışı kalmıştı.

Haber Merkezi