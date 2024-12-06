"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Yine tuzağa düşmeyelim

06 Aralık 2024, Cuma
ABD, RUSYA VE İSRAİL’İN BÖLGEDEKİ HESAPLARI BİLİNİRKEN, HEM TERÖRÜ DESTEKLEYİP, HEM DE “TERÖR TEMİZLİĞİ” İÇİN BİZE ALAN AÇMALARI ŞÜPHE UYANDIRIYOR.

ABD, Rusya ve İsrail’in Ortadoğu’daki hesapları uygulanmaya devam ederken, Türkiye’den bölgedeki terör temizliği için destek istenmesi şüpheye neden oluyor.

Suriye’nin toprak bütünlüğünden söz edip, Türkiye destekli Suriye Millî Ordusunun bazı şehirleri ele geçirmesi, bayrak asması, yandaş medya ve troller tarafından “Suriye’nin fethi” olarak lanse ediliyor. Sığ iddialarla plâka numarası verilerek Suriye’nin şehir ve kasabalarının fethedildiği” propagandası yapılıyor. ABD, Rusya ve İsrail’in bölgedeki hesapları bilinirken, hem terörü destekleyip, hem de “terör temizliği” için Türkiye’ye alan açmaları şüphe uyandırıyor.

Yeni çatışma bölgesi Münbiç

Münbiç’i almak için Fırat’ın batısına büyük askeri sevkiyat yapan SMO güçleri, bölgedeki köyleri yoğun obüs topları ve füzelerle bombalıyor. Saldırılar beş köy çevresinde yoğunlaşırken, bölgede yer yer çatışmalar yaşanıyor. İran milis grupları destekli Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Irak sınır hattına uzanan Deyrizor bölgesinde ise ABD destekli PYD/DSG grupları, bölgede alan genişletmek için kapsamlı operasyon hazırlığı yapıyor.

Hama’ya kuşatma sürüyor

Hama şehri eteklerinde muhalif gruplarla Suriye ordu güçleri arasında çatışmalar sürüyor. HTŞ güçleri, ordu güçleri ile yaşanan çatışmalar sonrası Hama’nın kuzeyindeki Nasıriye Tepesi’ni kontrol altına aldı. HTŞ’li silahlı gruplar, Hama’ya bağlı Hattab, Rahbat el-Talaha, Maarashhur, Taybat el-İmam ve Halfaya gibi birçok stratejik kasaba ve köyü kontrol altına aldı. Harekat kapsamında Hama şehrinin eteklerinde bulunan Suriye ordusunun 87. Tugayı ile Cebel Kafraa’ beldesi de HTŞ’nin kontrolüne geçti. 

Üniversite hastanesinin hizmetleri aksıyor

Öte yandan, Suriye rejimi güçlerinin çatışmalar sonucunda çekildiği Halep kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan Halep Üniversitesi Hastanesi, kısıtlı imkânlarla hizmet veriyor.  Kent merkezinin en büyük hastanelerinden biri olarak bilinen Halep Üniversite Hastanesi’nde halihazırda sadece acil servis hizmet verebiliyor. Söz konusu saldırıda hastanenin diğer bölümleri hizmet dışı kalmıştı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i için tutuklama talebi

    Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşatıldı

    Güney Kore'de, Devlet Başkanının yetkilerinin askıya alınması çağrısı

    Eyüp Sultan’da muhteşem buluşma

    Hama kent merkezi de rejim güçlerinden alındı - ABD: Yakından izliyoruz

    Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze’de soykırım suçu işliyor

    60 yılın en soğuk kışı kapıda

    1 kişiye 40 kilo bomba

    Yine tuzağa düşmeyelim

    9 Filistin dostu derhal serbest bırakılsın

    Filistin’in BM Daimî Temsilcisi Mansur: Soykırım durdurulmalı

    Arınç: Toplumsal adalete güven sarsılıyor

    ABD - California'da 7 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi!

    ABD'den, Gürcistan'a "ek yaptırım" mesajı

    Macron, Başbakan Barnier'nin istifasını kabul etti

    Mescid-i Aksa da hedefte

    Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın

    11 bin göçmen ülkesine döndü

    Trump'ın tehdidi Meksika'yı harekete geçirdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    60 yılın en soğuk kışı kapıda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Mikâil Yaprak kardeşime şifalar diliyorum!
    Süleyman KÖSMENE

    Mele-i a’lâ nedir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İçtimaî doğum sancıları
    Cevher İLHAN

    Suriye’de tefrika oyunu
    İbrahim ERSOYLU

    Şahs-ı manevî’ye mensubiyet ve ihlâs
    Abdil YILDIRIM

    Cehaletin mazereti olmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Beşerin hakikî saadeti ancak Kur’ân’a ittiba etmekte

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.