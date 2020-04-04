Yoğun bakımlar dolmaya başladı, doktorlar endişeli

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel: Yoğunluk sebebiyle hastaneler tehdit altında kalabilir

COVID-19 salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bakım servisleri dolmaya başladı. Uzmanlar, yoğun bakımların doluluk oranına henüz ulaşmadığını, ancak en geç iki hafta içinde kapasitenin aşılabileceğini söylüyor.

DWTürkçe’nin haberine göre, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, vaka artışının hızlanması ile yoğun bakımların dolacağını ifade ederek, “Belli bölgelerde bir an önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Yoksa hastaneler yoğunluk nedeniyle tehdit altında kalabilir” diyor. Antalya Tabip Odası Başkanı, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Prof. Dr. Nursel Şahin de yoğun bakım servislerinin salgının yayılım hızının yavaşlatılamaması sebebiyle iki hafta içinde yetersiz kalabileceğini öngörüyor. Şahin, hastaların yoğun bakımda kalma süresinin de doluluk açısından kritik olacağına vurgu yapıyor.

Personele şiddet artabilir

İstanbul’da bir eğitim-araştırma hastanesinde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, “Birkaç hafta içinde yoğun bakım yatakları yetmeyince insanlar acillerde yığılacak ve yoğun bakımların yetersizliği nedeniyle sağlık personeline yönelik şiddet olaylarının artmasından endişeliyiz.