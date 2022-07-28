Çalışma şatlarının düzeltilmesi için 10 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiren 55 bin aile hekimliği çalışanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı: Yoksulluk, hatta açlık sınırındayız.

Geçen haftalarda çalışma şatlarının düzeltilmesi için 10 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiren 55 bin aile hekimliği çalışanları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

“84 milyon vatandaş ile direk temas eden 55 bin aile hekimliği çalışanı olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından sorunlarımıza yönelik bir çözüm anlayışı göremedik. Aile sağlığı merkezi kiralarını ödeyemez, temel masraflarını bile karşılayamaz hale geldik” diyen aile hekimleri, “Aile Hekimleri yoksulluk, hatta açlık sınırındadır” diyerek isyan etti.

Mektupta ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik hiçbir faydası olmayan ve hekimlerin sözleşmelerinin feshini de kolaylaştıran, aile hekimleri kadar, motivasyon kaybı nedeniyle 84 milyon vatandaşı da olumsuz etkileyen sözleşme ve ödeme yönetmeliği için düzenleme yapılmamıştır. Özellikle pandemi döneminde yoğun bakımlar hariç sağlık hizmetinin devamını sağlayan aile sağlığı merkezleri, kiralarını ödeyemez, temel masrafları karşılayamaz hale gelmiştir.

“Aile Hekimleri yoksulluk hatta açlık sınırının altında hakediş almaktadır. Önerilerimiz dikkate alınmadığı için son bir yılda, 10 gün iş bırakma, 3 büyük miting ve sayısız basın açıklaması yaptık, haklarımız için mücadele ettik. Birçok aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı asli kadrolarından ayrılarak norm kadrolarına geçmeye başlamış, ASM kirasını ödeyemediği için sağlık merkezini kapatma arifesine gelmiştir. Buradaki yanlış yönetim, 84 milyon vatandaşın moralini ve sağlık durumunu etkilemektedir.”

Haber Merkezi