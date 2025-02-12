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12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yolsuzluk algısında diplerdeyiz

12 Şubat 2025, Çarşamba 00:07
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2024 Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre Türkiye 180 ülke arasında 107’nci sırada.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 1995 yılından bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2024 raporu yayınlandı. 13 dış kaynaktan elde edilen verilerin kullanılarak hazırlandığı Endeks’te 180 ülke ve bölge, kamu sektöründeki yolsuzluk seviyelerine göre sıralanıyor. 2024 yılında Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasında 34 puan ile 107’nci oldu. 2021 yılında 96’ncı sırada yer alan Türkiye, 2022 yılında 36 puan ile 101’inci sırada, 2023 yılında ise 34 puan ile 115’inci sıradaydı. Araştırma yöntemine göre, 0 puan en yüksek yolsuzluk algısına işaret ederken, 100 puan ise en düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor.

Demokrasinin zayıf olduğu ülkeler endeksin altında

Endeks’e göre 2024 yılında yolsuzluk algısının en düşük olduğu ülke olan Danimarka, 90 puan ile üst üste yedinci kez sıralamada başı çekti. Finlandiya (88) ve Singapur (84) ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. 2012 yılından bu yana ilk kez Yeni Zelanda ilk üçün dışında kaldı. Lüksemburg (81), Norveç (81), İsviçre (81), İsveç (80), Hollanda (78), Avustralya (77), İzlanda (77) ve İrlanda (77) ilk 10’daki yerini korudu. Raporda, çatışmaların yaşandığı veya özgürlüklerin kısıtlı olduğu ve demokratik kurumların zayıf olduğu ülkelerin endeksin en alt sıralarda yer aldığı belirtildi. Buna göre Güney Sudan 8 puan, Somali 9 puan ve Venezuela 10 puan ile yolsuzluk algısının en yüksek olduğu üç ülke olarak kayda geçti.

Ankara - Anka

 

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