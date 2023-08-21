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Yozgat - Sorgun'da feci kaza: 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Soruşturma başlatıldı

21 Ağustos 2023, Pazartesi 13:09
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi vefat etti, 19 kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun vefat etti.

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

Vali Özkan'dan yaralılara ziyaret

Açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.

Özkan, hastane çıkışında gazetecilere, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan, "Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz." dedi.

Basın mensubunun kazanın neden kaynaklandığını sorması üzerine Özkan, şöyle konuştu:

"İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek."

Adalet Bakanı Tunç, Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

 

AA

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