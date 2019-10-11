YPG/PKK sivillere saldırdı: 2 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi öldü.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü. AA

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