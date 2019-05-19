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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

YSK'dan İstanbul kararı hakkında açıklama

19 Mayıs 2019, Pazar 21:57
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını yarın açıklayacağını duyurdu.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda. Kurul, seçimlerin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını yarın açıklayacak.

İstanbullular 23 Haziran'da sandık başına gidecek, büyükşehir belediye başkanını seçecekler.

Yüksek Seçim Kurulu, 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi. Açıklanan kısa kararda 31 Mart seçiminin iptalini 2 gerekçeye dayandırdı. Onlardan biri 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması.

Yenileme kararındaki bir diğer detay ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri idi.

225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirlendi. Hatta bu kişilerden 112'sinin işsiz olduğu, herhangi bir sigorta kaydının bulunmadığı tespit edildi. 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı belirtildi.

Bu sandıklarda kullanılan oyların aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

Yüksek Seçim Kurulu, gerekçeli karar üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere.

4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin yenilenmesi kararının tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak.

Etiketler: YSK, İstanbul, karar, açıklama
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