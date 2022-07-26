"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Yüksek kiralar göç ettiriyor

26 Temmuz 2022, Salı 01:40
SON DÖNEMDEKİ ANORMAL VE FÂHİŞ KİRA ARTIŞLARI, VATANDAŞLARI MEMLEKETLERİNE GÖÇE MECBUR EDİYOR.

KİRALAR, ENFLASYON, ASGARî ÜCRET

Son dönemde artan kira fiyatları, yüzde 78.6'ya dayanan enflasyon ve Temmuz’daki ara zamma rağmen asgarî ücretin açlık sınırının altında kalması, vatandaşları kira göçüne zorluyor. Muğla, Antalya ve İstanbul gibi şehirlerden doğuya göç başladı.

KİRALAR BİR YILDA KATLANARAK ARTTI

Endeksa.com’un verilerine göre Haziran ayı itibariyle ortalama kiralar son bir yılda Muğla’da yüzde 73 artarak 14 bin 937 TL’ye, Antalya’da yüzde 310 artarak 10 bin 397 TL’ye ve İstanbul’da yüzde 168 artarak 8 bin 107 TL’ye çıktı.

***

Kiralar göç ettiriyor

Yüksek kira artışlarının etkisi ile rekor düzeye ulaşan enflasyonun büyük şehirler ve kıyı bölgelerde çok daha sert hissedilmesi, tersine göçe yol açtı.


Asgari ücret 5500, kira 9 bin lira

Türkiye’de son aylarda hızla artarak haziran ayında yüzde 78,62 ile son 24 yılın rekorunu kıran enflasyon, büyük şehirler ve turizm bölgelerinde yüksek talebe bağlı olarak çok daha sert hissediliyor. Bu da söz konusu bölgelerde hayatın daha pahalılaşması anlamına geliyor. Fiyat artışlarının en sert hissedildiği alanlardan biri de konut kiraları. Gayrimenkul sektörüne yönelik analiz hizmeti sunan endeksa.com’un verilerine göre haziran ayı itibariyle ortalama kiralar son bir yılda Muğla’da yüzde 73 artarak 14 bin 937 TL’ye, Antalya’da yüzde 310 artarak 10 bin 397 TL’ye ve İstanbul’da yüzde 168 artarak 8 bin 107 TL’ye çıktı. Bu durum tersine göçü hızlandırırken, aynı zamanda çalışmak için büyükşehirlere gelmek isteyenleri de durdurdu. Dünya’nın haberine göre İstanbul Gayrimenkul Değerleme Kurucu ve Yönetici Ortaklarından Ahmet Büyükduman, kamu çalışanları için yüksek kiraların bulunduğu bölgelerin artık mahrumiyet bölgeleri haline geleceğini, bu nedenle bu bölgelerde kamuda daha fazla bekar çalışanın istihdam edileceğini savundu. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa da, aşırı derecede artan kiralardan dolayı İstanbul gibi bölgelerin başta memurlar olmak üzere bir sürgün bölgesine dönüştüğünü kaydetti.

Barınamama sorunu eylülde daha da artacak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, reel anlamda kamu çalışanlarının ücretlerindeki değer kaybının büyük kentlerde yaşamayı daha da zorlaştırdığını; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve gözde sahil kentlerinde çalışan bir memurun maaşının yüzde 70’ini kiraya vermek zorunda olduğunu söyledi. Kiralara getirilen azami yüzde 25 artış zorunluluğuna rağmen, ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunların arttığına değinen Bozgeyik, özellikle üniversite öğrencilerinin metropollere dönüş yapacağı eylülden itibaren, çok büyük bir barınamama sorunu ile karşı karşıya kalınacağına dikkat çekti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da “Eskiden Anadolu’nun yoksun bölgelerine gidince sürgün gibi nitelendirilirken, şimdi İstanbul’a ve sahil bölgelerine gitmek sürgün gibi olmaya başladı” dedi. Bulut, Türkiye’de de eskiden SSK hastanelerinin yanlarında lojmanlar olduğunu, ancak bu yapılanmaların bozulduğunu, yeniden hastaneler çevresinde konaklama imkanlarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 653
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüksek kiralar göç ettiriyor

    Macaristan'da 128 yılın en sıcak günü yaşandı

    İklim göçü artacak

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek

    Ayasofya’ya ziyaretçi akını

    Kanada'daki silahlı saldırıda ''birçok'' kişi öldü

    İllere göre ortak liste

    Davutoğlu: İktidarın 6’lı masasında kimler var?

    Aydın - Söke'de son durum?

    Yüzde 72: Geçim şartlarım kötüleşti

    Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor

    Dolarlar, faiz için gelen yabancıya satıldı

    Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

    Simitçi tezgahına tabela koydu

    Rusya: Odessa'yı biz vurduk

    Maymun çiçeği aşısına onay

    Trabzonlu genç: 'Artık ailemden para istemekten utanıyorum'

    Herkes değişim istiyor

    Manisa - Akhisar'daki yangın kontrol altına alındı

    Afganistan'daki seller sebebiyle ölü sayısı 23'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yüksek kiralar göç ettiriyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Engellenen rapor ve ötesi
    Ahmet BATTAL

    Kızımız hanım da …
    M. Latif SALİHOĞLU

    Latife Hanım: Bütün insanlık haklarım sararıp soldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Susmak da tesirlidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin krizi
    Genel

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin hayatında çelişki yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.