Yunanistan: Yardıma hazırız

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçoktakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı iletti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş, Elazığ'da meydana gelen ve son olarak 20 kişinin vefat ettiği belirtilen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı. Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Arama kurtarma ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

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