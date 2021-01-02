Yüzde 65: Ülke kötüye gidiyor

MetroPoll Araştırma’nın raporuna göre Türkiye’nin yüzde 65’i ülkenin kötüye gittiğini düşündüğünü söyledi.

MetroPoll Araştırma’nın Aralık ayında yaptığı ‘Türkiye’nin Nabzı’ raporuna göre seçmenlerin yalnızca yüzde 8’inin geçim şartları iyileşti. Türkiye’nin yüzde 65’i ülkenin kötüye gittiğini düşündüğünü belirtti. MetroPoll Araştırma, Aralık ayında yaptığı ‘Türkiye’nin Nabzı’ raporunu açıkladı. Rapora göre; Türkiye’nin yüzde 65’i ülkenin kötüye gittiğini düşünüyor. Raporda, “Aralık ayında yaklaşık % 64’lük bir seçmen kitlesi için geçim şartları kötüleşmiştir. Geçim şartlarının iyileştiğini belirten seçmenlerin oranı, tarihin en düşük seviyesindedir. Seçmenlerin sadece % 8’i için geçim şartları iyileşiyor” denildi.

Enflasyon açıklanandan yüksek

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, kKaramsarlık oranının son 5 yılın zirvesine ulaştığı rapora göre; son bir yılda Türkiye’nin yalnızca yüzde 8’lik kesiminin gelir şartları iyileşti. Raporda, seçmenin % 80’i yaşadıkları enflasyon oranının TÜİK’in açıkladığı % 14 rakamından daha yüksek seviyelerde olduğunu söylediği kaydedilirken, halkın sadece % 12’si TÜİK’in % 14’lük enflasyon oranını onayladığı belirtildi.