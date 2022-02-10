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10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Yüzde 90 infial halinde - Zamlar ve hayat pahalılığı toplumu bunalttı

10 Şubat 2022, Perşembe 01:45
MARKET, PAZAR, ELEKTRİK, DOĞALGAZ, AKARYAKIT... FİYATLARINDA KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDEN FÂHİŞ ZAMLAR, AKP-MHP SEÇMENLERİ DAHİL HERKESİ BEZDİRDİ.

MAK BAŞKANI KULAT: HERKES ŞİKÂYETÇİ

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: “Zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle toplumun yüzde 90'ı infial halinde. Bu yüzde 90'lık kesimin  içinde CHP'liler de, İYİ Partililer de, MHP’li, AK Partili, HDP'li ve diğer partililer de var.”

76 MİLYON, YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Tüketici Hakları Derneğinin yaptığı bir araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 90’dan fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenirken, buna göre 76.2 milyonu aşkın tüketici açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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Yüzde 90 infial halinde

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, zamlar ve hayat pahalılığı sebebiyle toplumun yüzde 90’ının infial halinde olduğunu belirterek, “Bu yüzde 90’lık kesimin içinde CHP’li de, İYİ Partili de, Milliyetçi Hareket Partililer de, AK Partili, HDP’li ve diğer partililer de var” dedi.

Durumun bu şekilde devam etmesi halinde 3 ay sonra Türkiye siyasetinin başka bir yere doğru evrileceğini vurgulayan Kulat “İktidar partisi birinci parti olma özelliğini yitirir, büyük oy kaybına uğrar. AK Parti’nin ilk yıllarında insanlara ‘kime oy vereceksiniz?’ diye sorduğumuzda ‘ampule basacağım’ derlerdi, şimdi elektrik faturasını gösteriyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

AKP 10-12 puan kaybetmiş durumda

Kulat, seçim anketlerindeki son durumu da şöyle aktardı: “AK Parti 10-12 puan kaybetmiş durumda. Bu kaybettiği 10-12 puanlık oyun yaklaşık yarısı İYİ Parti’ye gitmiş görünüyor. İYİ Parti, gittikçe merkez sağa yerleşti. Geri kalan 5 puanlık bir oy da DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasında paylaşılmış durumda.”

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