Yüzlerce basın kartı keyfî şekilde iptal edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 2021 Türkiye Adaletsizlik Envanteri’ni yayınladı.

Erkek, “2021 yılında ülkemizde yaşatılan adaletsizliklerin envanterine dair hazırladığımız rapor, 2020’deki kötü tabloyu bile aratır olmuştur” dedi. Envanterde “Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün dünyadaki basın hürriyeti bilânçosunu yansıttığı yıllık raporuna göre; Türkiye, 180 ülkenin yer aldığı 2021 Basın Özgürlüğü Listesi’nde 153’üncü sıradadır. En fazla tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke sıralamasında ise 6’ncıdır. Raporda, Türkiye’de gazeteciler için hapsedilme riski, adlî kontrole tabi tutulma veya pasaportunun elinden alınması korkusunun bulunduğu vurgulanmaktadır. Pandeminin ve iktidarın ekonomik baskılarının da sonucu olarak 12 binden fazla basın emekçisi işsiz kalmışken yüzlerce kişinin basın kartı, İletişim Başkanlığı’nın keyfi kararıyla iptal edilmiştir” denildi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.