Z kuşağı AKP’yi düşünmüyor

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın kurucusu Can Selçuki, “Huzursuz muhafazakârların Erdoğan’ın AKP’sine inancı azaldı, kulağı yeni partilerde” derken, “Z kuşağı, aday olsa Haluk Levent’e de Cem Yılmaz’a da oy verir” dedi.

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın kurucusu Can Selçuki’ye göre “endişeli modernler”den sonra “huzursuz muhafazakâr” seçmen grubu oluştu. AKP seçmeninin son çeperinde yer alan ve toplamın yaklaşık yüzde 10-15’ini oluşturan huzursuz muhafazakârların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’sine olan inancının azaldığını ifade eden Selçuki, “Beş sene önce Erdoğan’dan başkasının söylediği sözlere kulakları tıkalıydı. Şimdi dinliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Neden huzursuzlar?

İktidar seçmeninde davranış değişikliği olduğunu ve bu grubu oluşturanlara ‘huzursuz muhafazakârlar’ denebileceğini söyleyen Selçuki, bu görüşünü şöyle açıkladı: “Son 20 yıldır Erdoğan’ın liderliğinde zaferden zafere koştular. Ekonomik ve sosyal olarak sistemin merkezine geldiler. Belirli bir kamu hizmeti standardına alıştılar. Ama şimdi huzursuzlar. AKP seçmeninin son çeperinde yer alan, yaklaşık yüzde 10-15’ini oluşturan, nispeten şehirli bir seçmen grubundan bahsediyoruz. Neden huzursuzlar? Çünkü şu anda bu kazanımlarından kaybetmeye başladılar. Artık Erdoğan’ın AKP’sinin onları eski günlere döndürebileceğine olan inançları azaldı.”

Z kuşağı aday olsa Haluk Levent’e de oy verir

“HDP’sinden AK Partisi’ne siyasi spektrumda Z kuşağını anlama kapasitesine sahip bir parti yok” diyen Selçuki, “Z kuşağı siyasetçi olmak istemiyor, siyasetçiyi hakir görüyor. Çok dikey odakları var. İlgilendikleri bir iki konuya fokuslanıyorlar. Vaat ile onları kendine çekmek zor. Haluk Levent, 2023’te aday olsa Z kuşağı ona kesinlikle verir. Bu arada Acun Ilıcalı’ya da verir. Sattığı ürünü tasvip etmiyor olabilirsin, ama bir başarı hikâyesi. Takım elbiseli bir başarı da değil üstelik. Bu da önemli.” diye konuştu.