ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

BAYRAM ÖNCESİ YİNE GÖZÜ DÖNEN İSRAİL, BİR KEZ DAHA MASUM ÇOCUKLARI KATLEDİYOR.

ŞEHİTLERİN SAYISI ARTIYOR Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 9'u çocuk, biri yaşlı kadın, 25 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurdu. Saldırılar sürerken, şehit sayısının da artmasından endişe ediliyor. İSRAİL BU CÜR’ETİ NEREDEN ALIYOR? Her Ramazan ve bayramda kanlı bir saldırı dalgası başlatmayı alışkanlık haline getiren İsrail bu cesaret ve cür’eti Filistinliler başta olmak üzere İslam âleminin dağınıklığından, dünyanın duyarsızlığından ve kayıtsız şartsız ABD desteğinden alıyor. *** Myanmar cuntası da çocuk katili Myanmar’da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolarda, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 52 çocuğun can verdiği açıklandı. Okumak için tıklayınız: Myanmar'daki gösterilerde 52 çocuk öldü İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 32'ye, yaralı sayısı 203'e yükseldi

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