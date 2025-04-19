Zübeyir Gündüzalp Mevlidi bugün

Bedİüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin “Kâinata değişmem” dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp’in vefat yıldönümü vesilesiyle 19 Nisan 2025 Cumartesi günü (bugün) Ermenek Sipas Camii’nde mevlid programı düzenlenecek.

Öğle namazını müteakip icra edilecek programda, başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün enbiya, evliya, şehitler, Risale-i Nur hizmetinde vefat eden Nur Talebeleri ve bilhassa Zübeyir Gündüzalp’in ruhlarına ithaf edilmek üzere Hatm-i Kur’ân ve Mevlid-i Şerif okunacak. Program, Yeni Asya Gazetesi Ermenek Temsilciliği ile Ermenek İlim ve Kültür Vakfı’nın ortak organizasyonuyla gerçekleşecek. İslâm Yaşar’dan “Gazze ve Filistin” semineri 18 Nisan Cuma akşamı (dün) ise gazetemiz yazarı edebiyatçı İslam Yaşar, “Filistin ve Gazze” konulu bir seminer verdi. Ermenek İlim ve Kültür Vakfı’nın seminer salonunda gerçekleştirilen programda Yaşar, “Kudüs davasını,”ittihad-ı İslâma olan ihtiyacı ve bu yolda atılması gereken adımları Risale-i Nur ışığında değerlendirdi. Yaşar, dikkatle dinlenen seminerin ardından okuyucularla sohbet ederek, kitaplarını imzaladı. SEDAT SERDAR - İSTANBUL YENİ ASYA

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