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12 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Zulme alışmak en büyük felaket

12 Şubat 2021, Cuma 00:40
YAZAR MUHAMMED EMİN YILDIRIM: NE YAZIK Kİ, YANLIŞ VE ZULME KARŞI SESSİZ KALMAYA ALIŞTIK.

5-10 SENE ÖNCE OLSAYDI...

“Bugün Doğu Türkistanlıların yaşadıkları 5-10 sene önce olsaydı, bütün STK’larımız, cemaatlerimiz ayağa kalkardı. Ancak üzülerek söyleyelim ki biz günaha, yanlışa, zulme sessiz kalmaya alıştık. Şerre alışmak ve içselleştirmek en büyük felâkettir.”

TARİH ASLA UNUTMAYACAK

“Bir toplum, haksızlıklara karşı gösterdiği tepkiler oranında canlıdır. Onca adaletsizlik ve haksızlık bir tarafa, Doğu Türkistanlıların ailelerinden haber almak için başlattıkları insanî eylem engellenirse tarih bunu asla unutmayacaktır.”

***

Zulme alışmak en büyük felâket

Araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım, “Üzülerek söyleyelim ki biz günaha, yanlışa, zulme sessiz kalmaya alıştık. Şerre alışmak ve içselleştirmek en büyük felakettir” dedi.

Siyer Vakfı kurucusu araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım, Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne Türkiye’de sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, “Bugünlerde Doğu Türkistanlıların yaşadıkları 5-10 sene önce olsaydı, bütün sivil toplum kuruluşlarımız, cemaatlerimiz ayağa kalkardı. Ancak üzülerek söyleyelim ki biz günaha, yanlışa, zulme sessiz kalmaya alıştık... Şerre alışmak ve içselleştirmek en büyük felâkettir” dedi. 

Tarih asla unutmayacak

Toplum olarak yaşanan adaletsizliklere göz yummamamız gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Bir toplum, haksızlıklara karşı gösterdiği tepkiler oranında canlıdır. Yaşanan onca adaletsizlik ve haksızlık bir tarafa eğer Doğu Türkistanlıların ailelerinden haber almak için başlattıkları bu insanî eylem engellenirse tarih bu engellemeyi asla unutmayacaktır...” ifadelerini kullandı.

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