Ahmet Altan, Ahmet Şık ve Aslı Erdoğan’a Külliyat

Bizler NEŞRİYAT hizmetlerini yapmaya çalışırken bazı sponsorlarımız “Şu kitapları veya Risale-i Nur Külliyatını şu adrese gönderebilir misiniz?” diye teklifte bulunuyorlar, biz de gönderiyoruz.

Geçen hafta son dönemin mağdurlarından ve yayınlarımıza ciddi manada sahip çıkan bir okuyucumuzdan bize bu konu ile alakalı bir teklif geldi.

Teklifi; Ahmet Altan, Ahmet Şık, Aslı Erdoğan’a Risale-i Nur Külliyatı gönderilmesi idi. Gönderebileceğimizi söyledim. Kâzım Bey’i aradım. Ahmet Altan’a nasıl ulaşabilirim dedim. Kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan’ın telefonunu verdi. Mehmet Altan’ı arayarak konuyu izah ettim. Ahmet Altan’ın telefonunu verdi. “Yalnız bilinmeyen telefonları açmaz, WHATSAPP üzerinden telefonu benden aldığını yaz.” dedi. Ben de yazdım ve arkasından aradım. Ben Yeni Asya’dan Muharrem Okur, telefonunuzu Mehmet Altan’dan aldım. Yeni Asya’yı tanıyor musunuz?” diye sordum. “Tanımaz mıyım.” dedi. Size bir hediye göndermek istiyorum, adresinizi verebilir misiniz dedim. Adresini yazdırdı. Çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduk. İstanbul’a zaman zaman geldiğimi söyleyince, gelince ararsanız müsait olursam çay içeriz dedi.

Ruşen Çakır’ın WhatsApp’ına Ahmet Şık’ın telefonu var mı diye yazdım. O da sağ olsun telefonu verdi. Ahmet Şık’a telefon edip Yeni Asya’dan aradığımı söyledim. Yeni Asya’yı tanıyıp tanımadığını sordum. Tanıyorum dedi. Durumu izah ettim. Konu nedir dedi. Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatını hediye edeceğiz dedim. Tamamdır dedi.

Almanya’da olduğunu öğrendiğimiz Aslı Erdoğan’a da ulaşmaya çalışıyoruz.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz;

Selamun aleyküm Medrese-i Yusufiye Ekibi

Sizlere hizmetlerinizden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Rabbim size hizmetlerinizden dolayı güç ve kuvvet versin.

“Muhakkak ki, sizin için hayır bildikleriniz şer, şer bildikleriniz hayır olabilir. ”. İnşallah bizler içinde şu an misafir bulunduğumuz bu yer, sizlerin bize gönderdiğiniz Risale-i Nur Külliyatını daha çok okumamıza vesile oldu.

...Sizlerin gönderdiğiniz dergi ve kitapları okuduktan sonra okumak isteyen kardeşlerimize hediye ediyoruz.

Allah’ın selâmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Allah’a emanet olun.

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