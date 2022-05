Dünya Risale-i Nur’u arıyor

Basın, sosyal medya, çevremiz vasıtasıyla ülkemizden, Alem-i İslâm’dan ve tüm dünyadan çeşitli bayram manzaralarını müşahede ettik.

Ülkemiz camiilerinde, yurtdışında stadyumlarda, meydanlarda Müslüman olan ve olmayan memleketlerde, her yerde Ramazan Bayramı namazını on binlerce Müslüman beraber kıldı. Her renkten, her milletten insan birlik olup saf tuttu.

Şunu belirtmek isteriz ki bu manzaralar bizlere İttihad-ı İslâm ve sulh-u umumî adına ümit veriyor. Her ne kadar ülkemizdeki ve dünyadaki hakim cereyanlar İttihad-ı İslâm’ın gerçekleşmesi için uygun zemini teşkil etmeseler de gelecek parlak inşaallah. Bu durum daha çok çalışmak ve gayret etmek hususunda bizleri şevke getirmeli.

Aynı zamanda Risale-i Nurlardaki hakikatlerin neşri için, bir çok uygun zemin mevcut. Seyehat etmek, iletişim, maddi imkânlar hepsi var ve gelişmiş. Özellikle genç kardeşlerimize tavsiyemiz, bu zeminleri hizmete kanalize edebilmek için Risale-i Nurları olabildiğince okumaları. Ve okudukça neşir hususunda gayret göstereceklerine inanıyoruz. Ülkemiz ve dünya Risale-i Nurlardaki hakikatleri bekliyor.

Üstad Hazretleri “Risale-i Nur’a intisab eden zatın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur Talebesi ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmi dört saatte benim lisanımla belki yüz defa, bazen daha ziyade, hayırlı dualarımda ve manevî kazançlarımda hissedar olmakla beraber benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur Talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur” der. Bu hakikatine mazhar olabilmemiz duasıyla.

*

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Pek Muhterem Medrese-i Yusufiye ekibi.

Sizlere ne kadar çok teşekkür etsek az. Çünkü böyle bir zamanda Risale-i Nur’ları hapishanelere ulaştırmak için yaptığınız bu çalışmalarınız ve gayretleriniz takdire şayan bir hizmet.

Allah hizmetlerinizde muvaffakun bi’l-hayr eylesin. Cenâb-ı Hak ebeden razı olsun. Daima duâlarımızdasınız.

Risale-i Nur okumak istiyorum. Maddî imkânımız kısıtlı olduğu için Risale-i Nurlar’a çok ihtiyacımız var. Sizden ricam yayın evinizin yeni tanzim olarak hazırlanmış olan Külliyattan tarafıma gönderilmesini rica ediyorum. Allah Razı olsun. Saygılarımla…

Bizimle irtibat için: 0532 471 5352

Yazımıza desteklerinden dolayı Medrese-i Yusufiye ekibine teşekkür ederiz