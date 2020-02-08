Mü’min kardeşine onu sevdiğini söyle

Bir gün Peygamber Efendimizin (asm) yanında oturmakta olan bir sahabi, önlerinden geçen başka bir sahabe için, Peygamberimize (asm), “Ey Allah’ın Resulü, ben şu geçen sahabiyi çok seviyorum.”

Peygamberimiz (asm):

“Peki, bunu ona söyledin mi?”

“Hayır “ diye cevap verdi sahabe.

“Koş ona bunu söyle” buyurdu Resulullah (asm).

O sahabe de kalkıp;

“Seni Allah için seviyorum “ dedi.

Öteki Sahabe de, kendisini sevene şöyle güzelce bir karşılık verdi.

“Kendisi adına beni sevdiğin Zât (cc) da seni sevsin.

Kardeş Olalım (Yeni Asya Neşriyat)

MEKTUP

Selâmünaleyküm pek kıymetli Yeni Asya ailesi...

Rabbim cümlemizden rahmetini, bereketini ihsanını eksik etmesin. Bizleri sizlerin duâsından mahrum bırakmasın.

Arkadaşların tavsiyesi üzerine size bu mektubu yazdım. Eğer başkasının hakkına girmeyeceksem ve sizlerin imkânı çerçevesinden sizden bir şey istirham ediyorum.

Cezaevinin kütüphanesinden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Gelen kitapları belirli bir süre zarfında geri vermek mecburiyetindeyiz.

Kütüphaneden aldığımız Risale-i Nurlar’ı ne müzakere edebiliyor ne de üzerinde vakit harcayabiliyoruz.

Maddî durumda yetmediğinden dolayı dışarıdan da alamıyorum. Eğer ki imkânınız dahilinde ise ve kimsenin de hakkına girmeyeceksem bana bir adet Risale-i Nur Külliyatı ve Kur’ân-ı Kerîm gönderebilir misiniz?

Bediüzzaman Hazretleri’nin şu sözünü “Ey bu Medrese-i Yusufiye’de benim ders arkadaşlarım! Bu dehşetli haps-i ebedîden kurtulmanın kolayı, çaresi; bu dünyevî hapsimizden istifade ederek elimiz mecburiyetle yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber, eski günahlardan tövbe edip farzlarımızı eda ederek her bir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedî hapisten necatımız ve o nuranî Cennet’e girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak, dünyamız ağladığı gibi âhiretimiz dahi ağlayacak.” Kendimize şiar edindik.

Bizler bu duygularla Allah’ın takdir ettiği vakte kadar burada bu eserleri okuyup anlamak ve hayatımıza tatbik etmek niyetindeyiz.

Şimdiden Rabbim hayrınızı kabul etsin. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun.

Not: Gazetenize abone olmak istiyoruz. Ancak Yeni Asya Gazetesi’nin cezaevine girmesinin yasak olduğunu söylüyorlar. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için elinizden birşey geliyorsa yardımcı olmanızı istiyoruz.

Binler selâmlar.