H. MUHARREM OKUR ARDA BİLİK

Gençlerimizin durumu hakkında istatistiksel bilgi veren araştırmalar elbette çok. Bunların en önemlilerinden ve güncellerinden birisi de Mak Danışmanlık şirketinin gerçekleştirdiği çalışma. Çalışmanın metodu, detayları hakkında bilgiler internet ortamında mevcut. Araştırmak isteyen herkes ulaşabilir. Gençlerimizin genel durumu ile ilgili bir değerlendirmeye geçmeden evvel belirtmekte fayda var ki; maalesef istemsizce ortaya çıkan olumsuz tablo, bir kesim tarafından güllük gülistanlık bir toplumun ayarlarını bozmaya, kötüye kanalize etmeye çalışmak olarak algılanabilmekte. Burada vicdanların devreye girmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz. Elbette büsbütün bir kötülük asla mevcut değil. Çok güzel işler, çok parlak gençler, kıymetli çalışmalar oluyor. Ancak bunlar azınlık konumunda. Sokaklarımıza, toplumumuza baktığımızda vicdanlarımız çalışmalar hakkında bizlere mihenk olacaktır, olmalıdır.

Mayıs 2026 yılında yapılan araştırma neticesinde çıkan sonuçlara genel hatlarıyla baktığımızda: Gençlerin çoğunluğunun fikrî bir kalıba girmek/sokulmak istemediklerini görüyoruz. Gençler, farklı fikirlere ve kimliklere kendilerini yakın hissediyorlar. Gençlerimizin yarısından fazlası kendini mutsuz olarak tanımlıyor.

Yüzde altmışaltı gibi bir orandaki gençlerimiz, sıklıkla ve sürekli hüzün, umutsuzluk ve çöküntü içinde bulunduklarını belirtiyorlar. Buna bağlı olarak antidepresan kullanımında inanılmaz bir artış mevcut. Sanal kumar bağımlılığı da son derece artmış durumda. Ekonomik bozukluk ve işsizlik dolayısıyla sıkıntıdalar. İşe alımlarda kayırmacılık ve torpil var olduğunu düşünen gençlerimiz yüzde yetmiş. Ülkeyi terk etmek isteyen gençlerimiz yüzde altmış dört seviyesinde… Bunlar, bütün bir çalışmadan sadece birkaç başlık.

Elbette bu araştırmanın teknik detayları uzmanları tarafından incelenmektedir. Ancak sokakla ve çevremizle kıyasladığımızda gerçekçi bir çalışma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada ilginç bir savunma mekanizması geliştiren bir kesim de mevcut. Bu kesim, gençlik his ve heveslerinin hâkim olduğunu, bu tablonun ülkemize özel bir durum olmadığını, dünyanın diğer ülkelerindeki gençlerin de ülkelerini terk etme eğiliminde bulunduklarını vs. savunuyorlar. Bu düşüncede haklılık payı elbette var. Çünkü sorun sadece maddiyat değil maneviyat sorunu da. Ve maneviyattan uzaklaşma sadece ülkemize özel değil dünya geneli bir sorun.

Ancak bu manevî problemlere maddî problemler de eklenince ya da tam tersi olunca ülkemiz için çok daha büyük yıkımlara sebep olabiliyor. Gelişmiş ülkeler özelinde incelediğimizde ise ülkemizin gelinmek istenen ülkeler arasında olmadığını da maalesef rahatlıkla görebiliyoruz.

Gençler özgürlüklerin, adaletin, demokrasinin hâkim olduğu ülkelere gitmek istiyor. Ayrıca tüm dünyada eğilim bu yönde diye bizde de böyle olması normalleştirilemez. Dünya’ya örnek olması gereken bir Müslüman ülkenin evlatlarının ülkesini bırakıp gitmeyi düşünmesinin altındaki nedenler dikkatle incelenmeli ve çözüm adına somut adımlar atılmalıdır.

Bu araştırmalar asla ümitsizlik aşılamaya, karamsarlığa sevk etmeye vesile olmamalı; aksine sorunun çözümüne yönelik teşhis mahiyetinde olmalıdır. Sayılan problemlere karşı Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’anî metodunu incelemekle devam edelim.

