Hasan Şen Ağabey’in ardından...

1974-75 öğretim yılında liseyi Isparta’da bitirdim. Üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanabilmek için 1975 yılı yaz mevsiminde İstanbul’a gittim.

İhsan Atasoy vâsıtası ile dershaneye yerleştim. 1976 yılından itibaren Nurtaşı dediğimiz Fatih’teki 5-6 katlı binada Kutlular Ağabey’i sohbetleriyle tanıdık. 1977 yılının güzünde Mehmet Kutlular Ağabey’e İzmir’de üniversiteyi kazandığımı söyledim. Hasan Şen Ağabeye hitaben kendisine bizimle ilgili bir iki cümle yazarak elime verdi, “Selâm söyle.” dedi.

İzmir’e geldiğimde Hasan Şen Ağabey ile ilk defa tanışıyorduk. O yıllarda Mesut Zeybek Ağabey ile ortak ticarethaneleri vardı. Saçları neredeyse kınalı gibi, olgun sîmalı genç bir ağabeydi. Beni namazgâh dershanesine (Agora’daki) götürdü. Birkaç ay Hasan Şen Ağabey ve beraberindekilerle o dershanede kaldık. Daha sonra ben Bornova’ya üniversitelilerin kaldığı dershaneye geçtim. Üniversite yıllarında sürekli görüştük. Bizim iyi yetişebilmemiz adına elinden gelen her şeyi yapıyordu.

1981 yılında üniversiteyi bitirdiğimde talebe hizmetleri ile meşgul olmamı teklif etti. Yaklaşık bir yıl bu hizmeti yaptıktan sonra askere gittim. Askerden döndükten sonra beni Kemeraltı’ndaki Yeni Asya Bürosuna davet etti. Burada benim neşriyat hizmetlerini meslek olarak seçmemde çok büyük gayretleri oldu. Hasan Şen Ağabey ile çok hatıralarımız vardır. Bir ömür denilebilecek süre birlikteydik. Bizim neşriyat hizmetlerini seçmemizde büyük payı, çok teşvikleri vardır. Çok cömertti. Hizmet için maddî manevî hiçbir harcamadan kaçınmazdı.

1982’den 1988’e kadar birlikte çok güzel neşriyat hizmetleri yaptık. 1988 yılındaki neşriyat problemlerinde çok sıkıntılar çektik. Ticarî ortaklık yaptık, Isparta’dan halı getirttik, gül ürünleri sattık. Maddî problemlerimizi aşmak için ortaklıklar yaptık. O sıkıntılı yılları, süreçleri birlikte aşmaya çalıştık. Evlenmemizde yine birinci planda destekleyen kimseydi.

Tabiî ki bunlar bir yaşanmışlığın, bir ömrün geniş çizgileri. Bunlar hemen herkesin hayatında vardır. Asıl ruhta derin izler bırakan, bir insanın hayatını şekillendiren hatıralar ve anlar elbette detaylarda saklıdır. Bu detay- larda ve anlarda Hasan Şen Ağabeyin çok özel bir yeri vardır. Bundan birkaç ay evvel telefon ederek “Ekibinizle çok güzel hizmetler yapıyorsunuz, sizleri tebrik ediyorum” dedi. Hasan Şen Ağabey çok güzel yaşadı ve inşallah Cennete uçtu. Allah rahmet eylesin. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bu hizmet-i imaniye ve Kur’aniye dairesi içerisindeyiz. Bu sebeple: “Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz cenubda, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz.”1 Rabbim son nefesimize kadar Hasan Şen ağabeyimiz gibi bizleri de bu dairede ihlâsla muhafaza eylesin. Âmin.

Dipnot:

1- Şualar, Sy. 574