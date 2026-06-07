Gençler için “Gençlik Rehberi” (2)

H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Daha önce gençlerimizin rehbersizlik veya yanlış rehberlere sahip olmaları sebepleriyle ne gibi felaketlere sürüklenebileceklerinden ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Gençlik Rehberi” eserinin hususiyetlerinden bahsetmiştik.

İhtiyaç hisseden ve samimî şekilde istifadeye niyetlenen insaf sahibi her gencin bu eserden etkilenmemesi mümkün değildir. Bu noktada karşımıza gençlerin bu esere nasıl ulaşacağı sorusu çıkıyor. Sorgulama, mihenge vurma, karışık duyguların girdabında bulunma gibi belli dönemlerdeki gençlerin, manevî yaraları tedaviye çalışan bu esere vicdanen ihtiyaç duydukları bir gerçektir. Vicdanlarından sızan sesleri kendilerine fark ettirecek metotlar bu esere iştiyakı inşallah canlandıracaktır. Bu noktada Said Nursî Hazretlerinin gençlere ölümü hatırlatarak başlaması, sık sık ölümden bahsetmesi, vicdanların inkâr edemediği hakikatleri filizlendirmekte, sonrasında ise istifade etmek gençlerin insafına kalmaktadır. Dolayısıyla gençleri vicdanlarını uyandıracak şekilde bu eserle tanıştırmak, iman hizmetlerinin günümüzdeki en önemli meselelerinden birisi. Neticede elimizde emsalsiz kıymette bir eser/ürün olduğunu ve hedef kitlenin de net şekilde belli olduğunu söyleyebiliriz.

Bu hedef kitle geniş manada “genç” olmakla birlikte aslında kimlik arayışındaki 13-17 yaşları; üniversite hayatı, kariyer başlangıcı dönemlerini ifade edebilecek 18-22 yaşları ve ilişkiler, uzmanlaşma dönemlerini barındıran 23-30 hatta 35 ve sonrası yaşları barındırmakta. Dolayısıyla geniş çerçevedeki kitleyi yani “gençleri” üç-dört hatta beş gruba ayırarak o gruplar özelinde çalışmalar yapılması gerektiği işin uzmanları tarafında da söyleniyor.

Burada gençlere eserin adını vurgulamak, değerinden bahsetmek, yani eserin kendisini nazara sunmak yerine hedef kitledeki gencin ihtiyacına, merakına veya kimliğine hitap eden noktaları o gençlerin özelinde nazarlarına sunabilmek gerekiyor. Gençler neredeyse, hangi platformlardaysa oralarda çalışmalar yapılarak vicdanlarına hitap eden müspet tanıtımlarla onlara ulaşılması bekleniyor. Kısa videolar, tanınmış kişilerle eser hakkında röportajlar, merak uyandıracak yayınlar yapmak başlıca atılabilecek adımlardan.

Bu noktada bilgi kirliliğinin fazlaca olduğu günümüzde gençlere güvenilir içerikleri ulaştırmak son derece önemli. Aksi hâlde o boşlukları başka kimselerin içerikleri dolduruyor. “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.”1 Üstadımızın burada bilhassa “Her tarafta” ifadesini kullanması bu hususta oldukça manidar. Cenab-ı Hakk hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede bizlere muvaffakıyet versin. Âmin.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 400.